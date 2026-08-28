El Lyon se enfrenta al Rennes el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Groupama Stadium de Lyon.

En su enfrentamiento más reciente, en mayo de 2026, el Lyon logró una victoria por 4-2 ante el Rennes en casa. El Stade Rennais buscará darle la vuelta a la situación a domicilio y recuperar el orgullo en una rivalidad que históricamente ha sido muy competida.

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¿Cuándo es el saque inicial del Lyon vs Rennes de la Ligue 1?

El Lyon vs Rennes se disputa en el Groupama Stadium de Lyon, con el inicio programado según se confirma en los detalles del partido a continuación.

Ligue 1 - Jornada 5 19 sept 2026 - 11:00 Groupama Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Lyon vs Rennes de la Ligue 1?

Puedes comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Lyon y Rennes a través de varias opciones principales:

Portal oficial de venta de entradas del Olympique Lyonnais: La forma más segura de comprar entradas a precio oficial es directamente en la web oficial de venta de entradas del OL (billetterie.olvallee.fr u ol.fr).

Taquilla del Groupama Stadium: Puedes comprar entradas en persona en las taquillas del Groupama Stadium en Décines-Charpieu, Lyon, en días sin partido o antes del saque inicial si todavía quedan asientos disponibles.

Socios oficiales de viajes y hospitality: Los socios autorizados de viajes deportivos, como P1 Travel, ofrecen entradas oficiales para el día de partido junto con paquetes VIP de hospitality.

Mercados secundarios de entradas: Plataformas agregadoras de entradas como Ticombo ofrecen entradas de admisión general y VIP del mercado secundario de revendedores.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lyon vs Rennes de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Lyon vs Stade Rennais de la Ligue 1 en el Groupama Stadium el sábado 19 de septiembre de 2026 varían según la categoría del asiento y dónde las compres:

Entradas oficiales a precio de venta: Las entradas de admisión general directamente del Olympique Lyonnais van aproximadamente de 15 € a 30 € para localidades estándar detrás de la portería o en el anillo superior. Los asientos de grada lateral en la zona intermedia suelen oscilar entre 35 € y 75 € .

Reventa y mercados secundarios: En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de salida suelen comenzar alrededor de 18 € a 33 € para asientos básicos. En los mercados secundarios, las localidades generales tienen una media de entre 95 € y 135 € , según la visibilidad y la demanda.

Paquetes hospitality y VIP: Las opciones prémium para el día de partido y los paquetes oficiales de hospitality de viaje suelen empezar en torno a 160 € a 250 €+ por entrada.

Lyon vs Rennes de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Lyon y Rennes

El Lyon ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Fenerbahce en la vuelta de la segunda ronda de la fase de clasificación de la Champions League el 26 de agosto, lo que puso fin a su campaña europea. Antes de eso, venció 2-0 al Toulouse en la Ligue 1 y empató 1-1 con el Fenerbahce en la ida. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 3-0 sobre el Sparta Praga, aunque también perdió 2-1 ante el Sparta Praga en una eliminatoria previa. El Lyon marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Rennes no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con un empate y cuatro derrotas. Su resultado competitivo más reciente fue un empate 2-2 con el Paris Saint-Germain en la Ligue 1 el 23 de agosto, en un partido que iba ganando 2-0 antes de encajar dos goles en la segunda parte. Sus encuentros de pretemporada incluyeron derrotas ante el Brentford (4-2), el Sunderland (2-1) y el Brentford Academy (2-1), además de un empate 3-3 con el Galatasaray. El Rennes marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó doce.

Lyon vs Rennes: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 3 de mayo de 2026, cuando el Lyon venció 4-2 al Rennes en el Groupama Stadium en la Ligue 1. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Lyon tiene una ventaja clara, con tres victorias por dos del Rennes. El Lyon ha marcado 14 goles en esos partidos, frente a los nueve del Rennes, con el duelo en Rennes de septiembre de 2025 terminado 3-1 a favor del equipo local y otro encuentro anterior en agosto de 2024 también resuelto a favor del Rennes por 3-0.