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Cómo conseguir entradas para el Lorient vs Toulouse: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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El Lorient se enfrenta al Toulouse en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

Lorient se enfrenta a Toulouse el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Stade du Moustoir de Lorient.

En sus últimos cinco enfrentamientos directos en la Ligue 1, el balance ha estado igualado, con dos victorias para cada equipo y un empate. Ambos clubes buscan ganar impulso al inicio de la temporada y asentarse en una zona más alta de la clasificación tras finales de campaña muy ajustados en temporadas anteriores.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lorient vs Toulouse, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Lorient vs Toulouse de la Ligue 1?

El Lorient vs Toulouse se disputa en el Stade du Moustoir de Lorient, y por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este partido.

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Ligue 1 - Jornada 4
Stade du Moustoir

¿Cómo comprar entradas para el Lorient vs Toulouse de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre FC Lorient y Toulouse FC en el Stade du Moustoir, puedes utilizar los siguientes métodos principales:

  • Sitio web oficial del club: La opción más directa y fiable es consultar el portal oficial de venta de entradas en la página web oficial del FC Lorient. Como Lorient es el equipo local, las entradas suelen ponerse primero a disposición de socios y abonados, seguidas de una venta al público general en función de la disponibilidad.
  • Taquilla del estadio: Si siguen quedando entradas disponibles cuando se acerque el día del partido, puedes comprarlas directamente en la taquilla del Stade du Moustoir de Lorient.
  • Plataformas secundarias de reventa: Si los canales oficiales están agotados, las entradas pueden encontrarse en mercados entre aficionados y agregadores secundarios de entradas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lorient vs Toulouse de la Ligue 1?

Las entradas para el partido de Ligue 1 entre FC Lorient y Toulouse FC en el Stade du Moustoir suelen variar en función de la categoría de asiento que elijas.

  • Precios de salida: En mercados secundarios y plataformas de reventa como StubHub, las entradas suelen arrancar en torno a los 33 € a 36 € para localidades estándar de admisión general o zonas detrás de la portería, como los Virages.
  • Precios medios: La mayoría de los asientos estándar en las gradas laterales y centrales tienen precios más altos, con tarifas medias de mercado situadas en torno a los 50 € a 55 €.
  • Asientos prémium y VIP: Las mejores vistas en las zonas centrales principales o los paquetes hospitality pueden costar bastante más en función de la disponibilidad y la demanda.

Lorient vs Toulouse de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lorient vs Toulouse

Lorient ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 con Niza en la Ligue 1 el 22 de agosto, mientras que su resultado más abultado en esta racha fue una derrota por 4-1 ante Elversberg en un amistoso el 15 de agosto. Sí mostró calidad ofensiva antes en la pretemporada, al vencer por 5-1 a UNFP FC y ganar por 2-0 en Guingamp. En esos cinco partidos, Lorient marcó nueve goles y encajó siete.

Toulouse suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con una derrota por 0-2 en Lyon en la Ligue 1 el 22 de agosto. También perdió por 1-2 ante Hamburger SV en pretemporada, aunque las victorias frente a Al-Ain y Real Sociedad demostraron que puede rendir. Toulouse marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco partidos.

FCL

FCL - Formulario

EAG
W0-2
UNF
W5-1
SCO
L2-1
ELV
L4-1
NCE
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TFC

TFC - Formulario

ROD
D1-1
RSO
W2-1
ALA
W0-1
HSV
L1-2
OL
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Lorient vs Toulouse: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos clubes fue en la Ligue 1 el 21 de marzo de 2026, cuando Toulouse ganó 1-0 en casa. Antes de eso, ambos equipos empataron 1-1 en el Stade du Moustoir en noviembre de 2025. En los últimos cinco partidos de Ligue 1 entre ambos, Toulouse ha ganado dos veces, Lorient ha ganado dos veces y uno terminó en empate, con un cara a cara muy equilibrado.

Cara a cara

LorientEmpateToulouse
0
2
3
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
F
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
F
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
F
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
F
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Lorient vs Toulouse

En la actual clasificación de la Ligue 1, Lorient ocupa la 10.ª posición, mientras que Toulouse está en la 16.ª.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MarsellaMarsellaOM
110040+43
W
2
LensLensRCL
110052+33
W
3
LilleLilleLIL
110020+23
W
4
LyonLyonOL
110020+23
W
5
MónacoMónacoASM
110010+13
W
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizaNizaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
L
15
AngersAngersSCO
100102-20
L
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
L
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
L
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
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