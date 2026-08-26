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Cómo conseguir entradas para el Lille vs Troyes: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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El Lille se enfrenta al Troyes en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

El Lille se enfrenta al Troyes el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

El Lille afronta esta serie de partidos con el objetivo de aprovechar su ventaja como local bajo la dirección de su cuerpo técnico. Mientras, el Troyes viaja a Villeneuve-d'Ascq en busca de un resultado clave a domicilio ante un rival formidable.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lille vs Troyes, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Lille vs Troyes de la Ligue 1?

El Lille vs Troyes se disputa en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, con el saque inicial programado para esta jornada de Ligue 1.

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Ligue 1 - Jornada 4
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

¿Cómo comprar entradas para el Lille vs Troyes de la Ligue 1?

Comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre LOSC Lille y ES Troyes AC, programado para el 13 de septiembre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, implica varias vías habituales:

  • Sitio web oficial del club: El método más directo y seguro es visitar la web oficial del LOSC Lille. Acude a su sección de entradas o de día de partido para comprar las entradas directamente al club una vez se abran a la venta general o las ventanas exclusivas para miembros.
  • Taquilla / oficina de entradas del estadio: Los aficionados locales o los viajeros pueden acudir a la taquilla del Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en Villeneuve-d'Ascq antes del día del partido para comprar entradas en persona, sujetas a disponibilidad.
  • Plataformas de reventa y comparación de entradas: Si los canales oficiales del club están agotados o buscas zonas concretas del estadio, como fondos, esquinas o vistas laterales, los mercados secundarios de entradas y agregadores, como StubHub, rastrean el inventario disponible de los vendedores de entradas.
  • Ventajas de la membresía del club: Si tienes una membresía del Lille o el estatus de abonado, estate atento a las notificaciones por correo electrónico sobre ventanas prioritarias prioritarias, que a menudo conceden acceso anticipado antes de que comiencen las ventas generales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lille vs Troyes de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre LOSC Lille y ES Troyes AC el 13 de septiembre de 2026 varían según la plataforma, la zona del estadio y la antelación con la que compres:

  • Ventas generales oficiales del club: Las entradas a precio oficial compradas directamente a través de la web oficial del LOSC Lille suelen empezar en tarifas base más bajas para asientos estándar en las zonas detrás de las porterías o en las esquinas superiores.
  • Mercado secundario y plataformas de reventa: En los mercados de comparación y reventa de entradas, como StubHub, las entradas más baratas para este encuentro arrancan en torno a 11 €, con medias generales en la plataforma de aproximadamente entre 55 € y 134 € según la selección del asiento.   
  • Zonas del estadio: Las vistas premium desde los laterales o los asientos centrales de tribuna en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy tienen precios más altos, que con frecuencia parten de 65 € a 85 €+ (85 $ a 110 $+) en las redes de distribución de entradas.   

Lille vs Troyes, Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lille vs Troyes

El Lille llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su actuación más reciente fue una victoria por 2-0 en Ligue 1 en Angers el 23 de agosto, que representó su único resultado competitivo en esta racha. Antes de eso, empató 1-1 con el Everton y 2-2 con el Hamburger SV en pretemporada, venció 6-3 al OH Leuven y perdió 2-1 ante el Union St. Gilloise. El Lille marcó 14 goles en esos cinco partidos y encajó siete.

El Troyes llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 en Ligue 1 con el Paris FC el 22 de agosto. Antes de eso, empató 1-1 tanto con el Panetolikos como con el Auxerre en amistosos de pretemporada, venció 5-2 al GOAL FC y ganó 3-0 contra el Grenoble. El Troyes marcó nueve goles y encajó dos en esos cinco encuentros.

LIL

LIL - Formulario

GIL
L2-1
OHL
W3-6
HSV
D2-2
EVE
D1-1
SCO
W0-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
TRO

TRO - Formulario

GRE
W0-3
GOA
W2-5
AJA
D1-1
PAT
D1-1
PAR
D0-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Lille vs Troyes: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue el 3 de junio de 2023, cuando Troyes y Lille empataron 1-1 en un partido de Ligue 1. Antes de eso, el Lille venció 5-1 al Troyes en casa en Ligue 1 en enero de 2023, y también ganó 2-0 en una eliminatoria de la Copa de Francia entre ambos ese mismo mes. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Lille ha ganado tres veces por una del Troyes, con un partido terminado en empate.

Cara a cara

LilleEmpateTroyes
3
1
1
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lille badge
Lille
LIL
1
F
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
5
Troyes badge
Troyes
TRO
1
F
Copa
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
0
F
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Lille badge
Lille
LIL
0
F
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
F
10Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Lille vs Troyes

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MarsellaMarsellaOM
110040+43
W
2
LensLensRCL
110052+33
W
3
LilleLilleLIL
110020+23
W
4
LyonLyonOL
110020+23
W
5
MónacoMónacoASM
110010+13
W
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizaNizaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
L
15
AngersAngersSCO
100102-20
L
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
L
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
L
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
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