Cómo conseguir entradas para el Kosovo vs Israel: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

La UEFA Nations League trae otro apasionante duelo internacional, ya que Kosovo se prepara para enfrentarse a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina. Ambos equipos llegan a este encuentro del Grupo B3 con hambre de puntos cruciales para mejorar su posición en el grupo y pelear por el ascenso en el torneo.

GOAL te trae toda la información esencial del partido, los detalles sobre la disponibilidad de entradas y una guía directa para conseguir tu asiento.

¿Cuándo es el saque inicial del Kosovo vs Israel de la UEFA Nations League B?

Kosovo se enfrenta a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, con el partido del Grupo 3 de la UEFA Nations League B programado para comenzar a la hora indicada arriba.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Kosovo vs Israel?

Las entradas oficiales del partido se distribuyen a través del portal del país anfitrión operado por la Federación de Fútbol de Kosovo, que gestiona la venta general principal de los partidos como local en Pristina. Los aficionados deben estar atentos a los anuncios oficiales de lanzamiento y registrarse pronto para asegurarse asientos estándar de admisión general.

Si las asignaciones primarias se agotan o no hay asientos estándar disponibles en la web oficial, plataformas de mercado secundario como Ticombo son la vía a seguir si las entradas de la web oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Kosovo vs Israel?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta empiezan aproximadamente entre 15 € y 20 € para las secciones estándar de admisión general del estadio Fadil Vokrri, dependiendo del nivel del asiento y de la categoría seleccionada.

En el mercado secundario, como Ticombo, los precios de salida rondan los 102 € en plataformas secundarias cuando las asignaciones estándar se agotan en los puntos de venta primarios.

Kosovo vs Israel UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Kosovo vs Israel

Kosovo ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue un triunfo amistoso por 3-0 sobre Andorra en junio de 2026, y su mejor resultado en esa racha fue una victoria por 4-3 sobre Eslovaquia en la clasificación para la Copa del Mundo allá por marzo. Ha encajado goles en cuatro de esos cinco encuentros, y su única portería a cero llegó ante Andorra.

Israel suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Ben Shimon venció a Albania por 1-0 en un amistoso de junio y goleó a Moldavia por 4-1 en la clasificación para la Copa del Mundo en noviembre de 2025. No ha perdido en sus últimos tres encuentros, aunque dos de esos resultados fueron empates contra Georgia y Lituania.

Kosovo vs Israel: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en noviembre de 2023, cuando Kosovo ganó 1-0 en casa en la clasificación para la Eurocopa. Antes de eso, las dos selecciones empataron 1-1 en Israel en marzo de 2023 en la misma competición. En esos dos enfrentamientos registrados, Kosovo tiene ventaja con una victoria frente a ninguna de Israel, y el duelo ha dejado solo tres goles en total.



