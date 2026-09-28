Cómo conseguir entradas para el Italia vs Francia: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

Italia recibe a Francia en San Siro, en Milán, el jueves 12 de noviembre, en el partido de vuelta de un doble enfrentamiento del Grupo A1 de la Liga A que también incluye a Bélgica y Turquía. El primer duelo entre ambas selecciones terminó con victoria de Francia en el Stade de France en octubre, lo que añade un aliciente extra a esta revancha en Milán.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Italia vs Francia, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Italia vs Francia de la UEFA Nations League A?

El Italia vs Francia se disputa en San Siro, en Milán, con el horario de inicio aún por confirmar a medida que se acerque la fecha.

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 San Siro

¿Dónde comprar entradas para el Italia vs Francia?

Las entradas para este partido se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol), con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier remanente salga a la venta general.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este partido:

Venta general oficial – se abre después de que cierren los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca del día del partido

Una revancha con mucho en juego – Francia ganó el primer enfrentamiento en octubre, lo que añade un aliciente extra a esta vuelta en Milán

Un escenario icónico – la capacidad de más de 80.000 espectadores de San Siro lo convierte en uno de los estadios más grandes y con mejor ambiente del fútbol europeo

Mercado secundario – Ticombo es la opción a la que acudir si los anuncios en la web oficial están agotados

Dado el perfil de este partido y todo lo que hay en juego, se recomienda reservar con antelación.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Italia vs Francia?

El precio oficial para este partido a través de la FIGC parte de unos 70 €, con toda la gama disponible, desde asientos estándar hasta premium, al precio oficial mientras haya disponibilidad.

Ticombo es la opción a la que acudir si los anuncios en la web oficial están agotados, con listados actuales en el mercado secundario para este partido a partir de unos 145 €.

Como ocurre con cualquier partido entre dos de las principales selecciones de Europa, los precios pueden variar a medida que se acerque el día del encuentro, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Italia vs Francia en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Italia y Francia

Italia ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Grecia en un amistoso el 7 de junio, después de un triunfo por 1-0 sobre Luxemburgo tres días antes. Sus dos derrotas en esta racha llegaron ante Bosnia y Herzegovina y en una derrota por 1-4 contra Noruega en noviembre de 2025. Italia marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Francia también ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo, un resultado precedido por una derrota por 0-2 frente a España en el partido por el tercer puesto. Anteriormente, en el torneo, venció a Suecia por 3-0, a Paraguay por 1-0 y a Marruecos por 2-0. Francia marcó diez goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Italia vs Francia: historial reciente cara a cara

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 1-3 a favor de Francia, en un partido de la UEFA Nations League A disputado en Italia en noviembre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Francia ha ganado los cinco, con 14 goles marcados y cinco encajados. Ambos equipos también se enfrentaron en el partido de ida de la Nations League en septiembre de 2024, que también terminó 1-3 a favor de Francia.