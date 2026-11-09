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Cómo conseguir entradas para el Italia-Francia: precios de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, información del partido, venta de última hora y más

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UEFA Nations League A
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Francia

Italia se enfrenta a Francia en la Liga A de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas.

Italia recibe a Francia en San Siro, en Milán, el jueves 12 de noviembre, en el partido de vuelta de una doble cita del grupo A1 de la Liga A en la que también participan Bélgica y Turquía. El primer encuentro entre ambas selecciones, disputado en octubre en el Stade de France, terminó con victoria francesa, lo que añade interés a este nuevo duelo en Milán.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Italia-Francia, incluidos los precios, la disponibilidad y dónde comprarlas.

¿Cuándo empieza el Italia-Francia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Italia-Francia se disputa en San Siro, en Milán. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

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UEFA Nations League A - Jornada 5
San Siro

¿Dónde comprar entradas para el Italia-Francia?

Las entradas para este partido se ponen primero a la venta a través de los canales oficiales de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol), que suele dar prioridad a sus miembros antes de ofrecer al público general las localidades restantes.

Estos son algunos aspectos que conviene tener en cuenta al comprar entradas para el partido:

  • Venta general oficial: comienza una vez finalizados los plazos de compra prioritaria para miembros, normalmente más cerca del día del partido
  • Una revancha con mucho en juego: Francia ganó el primer encuentro en octubre, lo que añade interés a este partido de vuelta en Milán
  • Un estadio emblemático: con capacidad para más de 80.000 espectadores, San Siro es uno de los estadios más grandes y con mejor ambiente del fútbol europeo
  • Mercado secundario: si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a StubHub

Dada la importancia de este partido y lo que está en juego, se recomienda reservar con antelación.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Italia-Francia?

Los precios oficiales de la FIGC para este partido parten de unos 70 €. Mientras queden localidades, se pueden adquirir entradas a precio oficial en todas las categorías, desde las estándar hasta las prémium.

StubHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. En estos momentos, los anuncios del mercado secundario para este partido parten de unos 145 €.

Como ocurre con cualquier partido entre dos de las principales selecciones europeas, los precios pueden variar a medida que se acerque el encuentro. Si tienes un presupuesto concreto, asegurarte una localidad cuanto antes suele ser la opción más segura.

Italia-Francia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Italia y Francia

Italia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante Grecia en un amistoso el 7 de junio, después de imponerse a Luxemburgo por 1-0 tres días antes. Sus dos derrotas en esta serie llegaron ante Bosnia y Herzegovina y frente a Noruega, contra la que perdió por 1-4 en noviembre de 2025. Italia marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Francia también ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, precedida por una derrota por 0-2 frente a España en el partido por el tercer puesto. Antes, en el torneo, venció a Suecia por 3-0, a Paraguay por 1-0 y a Marruecos por 2-0. Francia marcó diez goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

ITA

ITA - Formulario

GRE
W0-1
BEL
L0-2
TUR
W1-4
FRA
D1-1
TUR
W3-1
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FRA

FRA - Formulario

ING
L4-6
TUR
W0-1
BEL
W0-1
ITA
D1-1
BEL
W4-1
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Italia-Francia: resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 1-3 a favor de Francia. Fue un partido de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA disputado en Italia en noviembre de 2024. Francia ha ganado los cinco últimos duelos directos, en los que ha marcado 14 goles y ha encajado cinco. Ambas selecciones también se enfrentaron en el partido de vuelta de la Liga de Naciones en septiembre de 2024, que terminó igualmente 1-3 a favor de Francia.

Cara a cara

ItaliaEmpateFrancia
1
1
3
UEFA Nations League A
Francia badge
Francia
FRA
1
Italia badge
Italia
ITA
1
F
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
1
Francia badge
Francia
FRA
3
F
UEFA Nations League A
Francia badge
Francia
FRA
1
Italia badge
Italia
ITA
3
F
Amistosos
Francia badge
Francia
FRA
3
Italia badge
Italia
ITA
1
F
Amistosos
Italia badge
Italia
ITA
1
Francia badge
Francia
FRA
3
F
7Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

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