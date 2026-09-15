Inglaterra cerrará sus partidos en casa de 2026 recibiendo a Croacia en el estadio de Wembley el jueves 12 de noviembre, en un duelo del Grupo A3 de la Liga A en el que también están España y Chequia. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones desde que Inglaterra derrotó a Croacia por 4-2 en el Mundial de 2026 en Dallas.

Este es el último partido en casa de un otoño cargado para el equipo de Thomas Tuchel, después del estreno, ya con todo vendido, ante España y de la visita de Chequia en octubre. Con Inglaterra buscando cerrar con fuerza la fase de grupos, se espera una gran demanda para llenar Wembley ante Croacia.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Inglaterra vs Croacia, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Inglaterra vs Croacia de la UEFA Nations League A?

El Inglaterra vs Croacia se disputa en el estadio de Wembley, en Londres, y por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este partido.

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 Wembley

¿Dónde comprar entradas para el Inglaterra vs Croacia?

Las entradas para este partido se ponen primero a disposición a través del portal oficial de venta de entradas de England Football, con prioridad para los miembros del England Supporters Travel Club (ESTC) y los miembros de England+ durante ventanas específicas de preventa antes de que la venta general se abra al público en general.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este partido:

Preventa ESTC – ventana prioritaria para los miembros del England Supporters Travel Club antes de la venta general

Preventa England+ – una segunda ventana prioritaria para miembros registrados antes de que las entradas salgan completamente a la venta al público

Precios con descuento – descuentos disponibles para mayores de 65 años, estudiantes y menores de 16, además de una zona familiar específica

Mercado secundario – StubHub es la opción a la que acudir si las entradas en la web oficial están agotadas

Teniendo en cuenta que el primer partido de Inglaterra ante España ya se ha agotado, se recomienda encarecidamente reservar pronto una vez que también se abra la venta general para este encuentro.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra vs Croacia?

Los precios oficiales a través de England Football arrancan en 35 £, con entradas estándar para adultos disponibles por 35 £, 45 £, 65 £ y 80 £ según la ubicación del asiento, y un número limitado de localidades de Level Two con precios de 95 £ y 120 £. La zona familiar tiene un precio de 25 £ para adultos y 12,50 £ para niños, con un descuento de 10 £ para mayores de 65 años, estudiantes y menores de 16 en el resto del estadio.

StubHub es la opción a la que acudir si las entradas en la web oficial están agotadas, con anuncios en el mercado secundario para este partido que actualmente parten de alrededor de 75 £.

Como ocurre con cualquier partido internacional de alta demanda, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Inglaterra vs Croacia en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Inglaterra y Croacia

Inglaterra ha ganado cuatro y perdido uno de sus últimos cinco partidos, con 14 goles a favor y siete en contra en esa racha. Su compromiso más reciente fue una victoria por 4-6 sobre Francia en los cuartos de final del Mundial, un resultado que subraya tanto su producción ofensiva como la fragilidad defensiva que ha mostrado por momentos. La única derrota en esa secuencia llegó ante Argentina, que puso fin al Mundial de Inglaterra en semifinales con una victoria por 2-1.

Croacia ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y nueve en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Portugal en los octavos de final del Mundial. Antes, en esa misma racha, venció a Ghana por 2-1 y a Panamá por 1-0, pero la derrota por 4-2 ante Inglaterra en la fase de grupos fue la más abultada de esos cinco encuentros.

Inglaterra vs Croacia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones llegó en la fase de grupos del Mundial de 2026, donde Inglaterra ganó 4-2 en junio. Antes de eso, Inglaterra derrotó a Croacia por 1-0 en la Eurocopa 2020. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Inglaterra presenta el mejor balance con tres victorias por una de Croacia, siendo el único triunfo croata el de la semifinal del Mundial de 2018, cuando ganó por 2-1. Esos cinco partidos también incluyen una victoria de Inglaterra por 2-1 y un empate 0-0, ambos de la UEFA Nations League 2018-19.



