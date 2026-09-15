Inglaterra recibe a Chequia en el estadio de Wembley el martes 6 de octubre, mientras el equipo de Thomas Tuchel continúa su campaña 2026/27 de la Liga de Naciones de la UEFA en la Liga A, Grupo A3, junto a España y Croacia. El partido pone fin a un intenso bloque inicial que también incluye encuentros contra España y un desplazamiento a Praga a principios de esta misma ventana.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Inglaterra vs Chequia, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprar.

¿Cuándo es el saque inicial del Inglaterra vs Chequia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Inglaterra vs Chequia se disputa en el estadio de Wembley, en Londres, y por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión.

UEFA Nations League A - Jornada 4 6 oct 2026 - 14:45 Wembley

¿Dónde comprar entradas para el Inglaterra vs Chequia?

Las entradas para este partido se ponen primero a la venta a través del portal oficial de venta de entradas de England Football, con prioridad para los miembros del England Supporters Travel Club (ESTC) y los miembros de la preventa de My England Football antes de que la venta general se abra al público en general.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este partido:

Acceso exclusivo ESTC – ventana prioritaria para los miembros del England Supporters Travel Club antes de la venta general

Preventa de My England Football – una segunda ventana prioritaria para miembros registrados antes de que las entradas salgan completamente a la venta al público

Precios reducidos – descuentos disponibles para mayores de 65 años, estudiantes y menores de 16, además de una grada familiar específica

Mercado secundario – StubHub es la mejor opción si las entradas del sitio oficial están agotadas

Dado el atractivo de un Wembley lleno para este partido, se recomienda reservar pronto una vez que se abra la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra vs Chequia?

Los precios oficiales a través de England Football arrancan en 35 £, con entradas estándar para adultos disponibles a 35 £, 45 £, 65 £ y 80 £ según la ubicación del asiento, y un número limitado de asientos de Nivel Dos con precios de 95 £ y 120 £. La grada familiar tiene un precio de 25 £ para adultos y 12,50 £ para niños, con un precio exclusivo para miembros de 25 £ disponible para los miembros del ESTC durante su ventana de venta exclusiva.

StubHub es la mejor opción si las entradas del sitio oficial están agotadas, con anuncios en el mercado secundario para este partido que actualmente arrancan en torno a 40 £.

Como ocurre con cualquier partido internacional de gran demanda, los precios pueden cambiar a medida que se acerca el día del encuentro, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Inglaterra vs Chequia, Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Inglaterra y Chequia

Inglaterra ha ganado cuatro y ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, con 14 goles a favor y siete en contra en esa racha. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-6 sobre Francia en los cuartos de final del Mundial. La única derrota llegó ante Argentina en las semifinales, con un 2-1 que puso fin a su torneo. Inglaterra también logró victorias contra Noruega, México y RD del Congo durante esa secuencia.

Los últimos cinco resultados de Chequia dejaron dos victorias, un empate y dos derrotas. Perdió su partido más reciente por 0-3 ante México en la fase de grupos del Mundial, y también sufrió una derrota por 2-1 frente a Corea del Sur. Un empate 1-1 con Sudáfrica y victorias sobre Guatemala y Kosovo completan la racha, con seis goles marcados y siete encajados en esos cinco encuentros.

Inglaterra vs Chequia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones llegó en la Eurocopa 2020, donde Inglaterra ganó 1-0. Antes de eso, Chequia derrotó a Inglaterra por 2-1 en un clasificatorio para el Campeonato de Europa de 2019, mientras que Inglaterra ganó el duelo de vuelta por 5-0 a principios de ese mismo año. Los cuatro enfrentamientos registrados también incluyen un empate 2-2 en un amistoso de 2008, lo que da a Inglaterra el mejor balance general dentro del conjunto de datos.



