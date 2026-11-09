Inglaterra cerrará sus partidos en casa de 2026 recibiendo a Croacia en el estadio de Wembley el jueves 12 de noviembre, en un encuentro del grupo A3 de la Liga A en el que también están España y Chequia. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones desde que Inglaterra venció a Croacia por 4-2 en el Mundial de 2026 en Dallas.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Inglaterra-Croacia, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores sitios donde comprarlas.

¿Cuándo empieza el Inglaterra-Croacia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Inglaterra-Croacia se disputará en el estadio de Wembley, en Londres. Por el momento no hay información oficial sobre su retransmisión.

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 Wembley

¿Dónde comprar entradas para el Inglaterra-Croacia?

Las entradas para este partido se pondrán a la venta primero a través del portal oficial de England Football. Los miembros del England Supporters Travel Club (ESTC) y de England+ tendrán prioridad durante sus respectivos periodos de preventa, antes de que se abra la venta general.

Estos son algunos aspectos que conviene tener en cuenta al comprar entradas para este partido:

Preventa del ESTC : periodo de compra prioritario para los miembros del England Supporters Travel Club antes de la venta general

: periodo de compra prioritario para los miembros del England Supporters Travel Club antes de la venta general Preventa de England+ : segundo periodo de compra prioritario para los miembros registrados antes de que las entradas salgan a la venta general

: segundo periodo de compra prioritario para los miembros registrados antes de que las entradas salgan a la venta general Precios reducidos : descuentos para mayores de 65 años, estudiantes y menores de 16 años, además de una zona familiar específica

: descuentos para mayores de 65 años, estudiantes y menores de 16 años, además de una zona familiar específica Mercado de reventa: StubHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial

Dado que las entradas para el primer partido de Inglaterra, contra España, ya se han agotado, se recomienda comprarlas cuanto antes una vez que se abra la venta general para este encuentro.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra-Croacia?

Los precios oficiales de England Football parten de 35 £. Las entradas estándar para adultos cuestan 35 £, 45 £, 65 £ u 80 £, según la ubicación del asiento, y hay un número limitado de localidades en el segundo nivel a 95 £ y 120 £. En la zona familiar, las entradas cuestan 25 £ para adultos y 12,50 £ para niños. En el resto del estadio se aplica un descuento de 10 £ a mayores de 65 años, estudiantes y menores de 16 años.

StubHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Actualmente, los anuncios de reventa para este partido parten de unas 75 £.

Como ocurre con cualquier partido internacional con mucha demanda, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro. Por eso, si tienes un presupuesto concreto, lo más prudente suele ser asegurar tu asiento cuanto antes.

Inglaterra-Croacia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Inglaterra y Croacia

Inglaterra ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, con 14 goles a favor y siete en contra. En su encuentro más reciente venció a Francia por 4-6 en los cuartos de final del Mundial, un resultado que pone de manifiesto tanto su capacidad ofensiva como las debilidades defensivas que ha mostrado en ocasiones. La única derrota de esa serie llegó ante Argentina, que puso fin a la participación de Inglaterra en el Mundial en semifinales con una victoria por 2-1.

Croacia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos, con siete goles a favor y nueve en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Portugal en los octavos de final del Mundial. Antes, en esa misma serie, venció a Ghana por 2-1 y a Panamá por 1-0, pero la derrota por 4-2 ante Inglaterra en la fase de grupos fue la más abultada de esos cinco partidos.

Inglaterra-Croacia: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en la fase de grupos del Mundial de 2026, cuando Inglaterra ganó por 4-2 en junio. Antes, Inglaterra había vencido a Croacia por 1-0 en la Eurocopa 2020. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Inglaterra presenta el mejor balance, con tres victorias por una de Croacia. El único triunfo croata llegó en las semifinales del Mundial de 2018, cuando ganó por 2-1. Esos cinco partidos incluyen también una victoria inglesa por 2-1 y un empate a 0-0, ambos en la Liga de Naciones de la UEFA 2018-19.