Cómo conseguir entradas para el Hungría vs Ucrania: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

El fútbol internacional regresa a Budapest con el inicio de la campaña de Hungría, dirigida por Marco Rossi, en la Liga B de la UEFA Nations League ante Ucrania en la icónica Puskas Arena.

Los aficionados húngaros llenarán el estadio nacional el viernes 25 de septiembre de 2026, con la esperanza de ver a Dominik Szoboszlai y sus compañeros dar continuidad a una prometedora racha reciente mientras buscan lanzar un aviso temprano en el Grupo 2 de la Liga B.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para comprar entradas para el Hungría vs Ucrania, incluidos los precios de la UEFA Nations League 2026/27, la información del partido en la Puskas Arena, los horarios de inicio y los detalles oficiales de reserva.

¿Cuándo es el saque inicial del Hungría vs Ucrania de la Liga B de la UEFA Nations League?

El Hungría vs Ucrania se disputa en la Puskas Arena de Budapest, aunque los detalles oficiales sobre la hora de inicio deben confirmarse en la programación local.

UEFA Nations League B - Jornada 1 25 sept 2026 - 14:45 Puskas Arena

Cómo comprar entradas para el Hungría vs Ucrania de la UEFA Nations League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la UEFA Nations League, desde localidades de admisión general hasta asientos prémium, gestionadas a través de los portales oficiales de las federaciones o de mercados secundarios de entradas verificados.

Debido a la fuerte demanda para este partido inaugural en la Puskas Arena, con capacidad para 67.215 espectadores, la venta de entradas suele seguir un proceso estructurado:

Preventa oficial de la MLSZ: El acceso prioritario a las entradas de admisión general suele concederse a los miembros registrados de la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ) y a los abonados durante ventanas de preventa específicas. Venta general al público: las localidades de admisión general restantes se ponen a la venta para el público a través del portal oficial de entradas de la MLSZ, y se espera que las asignaciones para un partido de este perfil se agoten rápidamente.

Plataformas secundarias de entradas: Si buscas zonas agotadas o asientos de última hora para el día de partido, los aficionados pueden comprar entradas verificadas a través de mercados secundarios de entradas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hungría vs Ucrania de la UEFA Nations League?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos de la UEFA Nations League en la Puskas Arena varían en función de la categoría del asiento, la perspectiva de visión y la edad:

Categorías de precios: Las entradas de admisión general en la Puskas Arena se clasifican en varias franjas de precio, con importes oficiales para adultos que suelen oscilar aproximadamente entre 30 € y 100 €, según la ubicación del asiento.

Descuentos: Por lo general, hay entradas con descuento para júniores, adultos jóvenes y séniores en determinadas zonas de admisión general.

Ubicación del asiento: Los asientos centrados en la grada lateral tienen un precio más alto por ofrecer una mejor visión, mientras que las zonas de la grada superior y las esquinas ofrecen opciones más asequibles. Entradas móviles digitales: el acceso al partido en la Puskas Arena es en gran medida digital, y los espectadores suelen recibir las entradas directamente en sus teléfonos móviles a través de aplicaciones oficiales de venta.

Precios y disponibilidad de las entradas de la afición visitante

Para este partido, a los aficionados de Ucrania desplazados se les asignan asientos en una zona visitante designada de la Puskas Arena.

Los precios oficiales de las entradas en el sector visitante para los partidos de la UEFA Nations League suelen estar regulados dentro de una franja similar a la de las zonas locales, normalmente entre unos 30 € y 60 €.

Para comprar entradas dentro del cupo oficial visitante, los aficionados desplazados generalmente deben estar registrados en los canales oficiales de aficionados de la Ukrainian Association of Football (UAF). Las asignaciones para la zona visitante se distribuyen a través de los canales oficiales de venta de la UAF y pueden agotarse rápidamente dadas las circunstancias que rodean el apoyo visitante de Ucrania en esta campaña.

Hungría vs Ucrania en la Liga B de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Hungría y Ucrania

Hungría ha firmado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 en un amistoso ante Kazajistán, y también derrotó a Finlandia por 2-1 en el partido anterior. Su única derrota en esta racha llegó ante Irlanda en la clasificación para el Mundial, donde cayó por 3-2. En esos cinco encuentros, Hungría marcó siete goles y encajó cinco.

Ucrania ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con una derrota y ningún empate en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 a domicilio ante Polonia, y entre sus actuaciones recientes también figura un triunfo por 1-0 sobre Albania. Cayó por 3-1 ante Suecia en la clasificación para el Mundial y sufrió una dura derrota por 4-0 frente a Francia. Ucrania marcó seis goles en esos cinco partidos y encajó siete.

Hungría vs Ucrania: historial reciente de enfrentamientos directos

Actualmente no hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos entre Hungría y Ucrania. Esta sección se actualizará cuando se confirmen los registros históricos de partidos.



