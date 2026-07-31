Cómo conseguir entradas para el Hull City vs Manchester United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Tras una década de ausencia, el Hull City por fin está de vuelta en la Premier League. El equipo iniciará su esperadísima campaña 2026/27 con un gran choque en casa ante el Manchester United, 20 veces campeón de Inglaterra, el sábado 22 de agosto.

La afición de los Tigers todavía seguirá eufórica tras la victoria de su equipo ante el Middlesbrough en la final del play-off del Championship en el estadio de Wembley en mayo, con Oli McBurnie marcando un dramático gol de la victoria en el tiempo añadido.

El Manchester United también cerró la campaña 2025/26 por todo lo alto, asegurando su presencia en la Champions League tras terminar tercero. Ahora que ya ha recibido las riendas de forma permanente, Michael Carrick aspira a construir sobre las sólidas bases asentadas la temporada pasada.

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¿Cuándo es el partido de Premier League entre Hull City y Manchester United?

El Hull City vs Manchester United comenzará a las 12:30 BST del sábado 22 de agosto en el MKM Stadium de Hull.

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Cómo comprar entradas para el Hull City vs Manchester United de la Premier League

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para un partido hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación anti-reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se inscriben dentro de una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota entradas, los socios que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar las entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio prácticamente no existe para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City vs Manchester United de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes enfrentamientos ante rivales del top 6 o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en lateral y en las zonas bajas tienen precios premium, mientras que los asientos en las zonas altas detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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