Cómo conseguir entradas para el Grand Slam of Darts 2026: fechas, precio de las entradas y más

El Grand Slam of Darts regresa para su 20.ª edición en 2026, con nueve días de fase de grupos en formato todos contra todos y emoción de eliminatorias en Wolverhampton. El torneo reúne a grandes campeones, poseedores de la Tour Card por ranking y clasificadores invitados de todo el deporte en uno de los formatos más singulares del calendario de dardos, y la edición de este año tiene un peso extra después de que el cuadro haya pasado de 32 a 48 jugadores por primera vez en la historia del evento.

GOAL te ofrece a continuación el calendario completo, los precios de las entradas y todo lo demás que necesitas saber, y ya puedes consultar las entradas para cada sesión, con precios que actualmente arrancan en solo 73,02 £.

¿Cuándo es el Grand Slam of Darts 2026?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas sáb., 14 de nov., 13:00 Fase de grupos, partidos inaugurales WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas sáb., 14 de nov., 19:00 Fase de grupos, partidos inaugurales WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas dom., 15 de nov., 13:00 Fase de grupos WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas dom., 15 de nov., 19:30 Fase de grupos WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas lun., 16 de nov., 19:00 Fase de grupos WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas mar., 17 de nov., 19:00 Fase de grupos, decisivos finales de grupo WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas mié., 18 de nov., 19:00 Segunda ronda WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas jue., 19 de nov., 19:00 Segunda ronda WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas vie., 20 de nov., 19:00 Cuartos de final WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas sáb., 21 de nov., 19:00 Cuartos de final WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas dom., 22 de nov., 12:00 Semifinales WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas dom., 22 de nov., 19:00 La final WV Active Aldersley, Wolverhampton Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Grand Slam of Darts 2026?

La PDC vende las entradas para el Grand Slam of Darts directamente a través de Ticketmaster, mientras que Sportsbreaks.com ofrece paquetes oficiales de entrada y hotel para los aficionados que viajen al torneo. Estos canales oficiales son el punto de partida más seguro, y la PDC aconseja no comprar a revendedores no oficiales, al margen de lo legítimos que puedan parecer.

Para los aficionados que se quedaron sin opciones en la venta oficial, o que buscan una sesión concreta que ya se haya agotado, los mercados secundarios son una alternativa fiable. Los precios y la disponibilidad cambian cada día a medida que se acerca el torneo, por lo que merece la pena comprobar con regularidad si aparece una sesión que encaje en tu presupuesto y tus planes de viaje.

También hay hospitalidad disponible para quienes quieran una experiencia más prémium, con varios proveedores especializados que ofrecen paquetes VIP que incluyen asientos preferentes, acceso a zonas lounge y restauración hospitality para sesiones seleccionadas. Estos paquetes van aparte del precio estándar de la entrada y conviene reservarlos pronto, ya que las plazas de hospitality suelen ser limitadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Grand Slam of Darts 2026?

Los precios varían según la sesión, y la opción más barata en este momento es la sesión nocturna de segunda ronda del miércoles 18 de noviembre, con entradas disponibles actualmente desde solo 73,02 £. Así queda ahora mismo el desglose de precios del torneo:

Segunda ronda (mié., 18 de nov., noche): desde 73,02 £, la sesión con mejor relación calidad-precio del calendario

desde 73,02 £, la sesión con mejor relación calidad-precio del calendario Cuartos de final (sáb., 21 de nov., noche): desde 99,99 £

desde 99,99 £ Semifinales (dom., 22 de nov., tarde): desde 120,50 £

desde 120,50 £ La final (dom., 22 de nov., noche): f desde 119,99 £

desde 119,99 £ Cuartos de final (vie., 20 de nov., noche): desde 170,37 £, el precio más alto de las sesiones disponibles actualmente

Las sesiones de la fase de grupos durante la semana inaugural, del 14 al 17 de noviembre, suelen agotarse más rápido por su precio de entrada más bajo y porque las grandes figuras del deporte participan en esos primeros días, así que conviene seguir comprobando la disponibilidad. Por regla general, los precios tienden a subir a medida que se acerca cada fecha, por lo que reservar cuanto antes es la forma más segura de asegurarte el asiento disponible más barato.

Todo lo que necesitas saber sobre el Grand Slam of Darts

El Grand Slam of Darts se disputa con una fase de grupos en formato todos contra todos seguida de un cuadro de eliminatorias directas, lo que lo diferencia de la mayoría de los otros grandes torneos del calendario de la PDC. Dieciséis grupos de tres jugadores compiten durante la primera semana, con los dos primeros de cada grupo avanzando a la fase eliminatoria de dieciseisavos de final, antes de que el torneo continúe con una segunda ronda, cuartos de final, semifinales y una final en la noche del domingo.

El gran tema de conversación de cara a 2026 es la ampliación de 32 a 48 jugadores, el primer cambio en el tamaño del cuadro desde los primeros años del torneo. Eso significa más clasificadores, más participantes del estilo BDO y WDF junto a los habituales poseedores de la Tour Card de la PDC, y más opciones de que un tapado dé la sorpresa en la fase de grupos. Luke Littler defenderá su título como número uno del mundo, pero antiguos ganadores como Michael van Gerwen, Gerwyn Price y Phil Taylor, el jugador más laureado de la historia del torneo con seis títulos, demuestran lo imprevisible que puede llegar a ser este evento.

La cobertura televisiva en el Reino Unido corre a cargo de ITV4 y de la plataforma de streaming ITVX, lo que lo convierte en uno de los grandes torneos más accesibles para los aficionados que no puedan desplazarse a Wolverhampton en persona, aunque nada supera estar en la arena y vivir el ambiente en directo.

Todo lo que necesitas saber sobre WV Active Aldersley

WV Active Aldersley, también conocido como Aldersley Leisure Village, ha albergado el Grand Slam of Darts casi todos los años desde que el evento dejó atrás el Wolverhampton Civic Hall, lo que lo ha convertido en un recinto tan ligado al torneo como cualquier otro en este deporte. Su configuración íntima mantiene a los aficionados cerca del oche en todo momento, y el ambiente del recinto durante la fase de grupos, cuando 48 jugadores y sus seguidores desplazados llegan a Wolverhampton al mismo tiempo, es uno de los mejores de los dardos.

El recinto está a poca distancia en coche del centro de Wolverhampton y cuenta con buenas conexiones tanto por ferrocarril como por carretera, lo que lo convierte en un desplazamiento sencillo para los aficionados que viajen desde toda la región de Midlands y más allá. Con nueve días de acción y un calendario cargado de sesiones entre las que elegir, WV Active Aldersley ofrece muchas oportunidades para ver en directo a los mejores jugadores del mundo, sea cual sea tu presupuesto.