La Fórmula 1 llega al icónico Autódromo José Carlos Pace de Interlagos para el Gran Premio de São Paulo, una de las paradas más emocionantes del calendario del automovilismo. Conocido por su trazado ondulado, su apasionada afición y su clima impredecible, el circuito ofrece de forma constante una acción en pista increíble, rueda a rueda.

Si quieres vivir en directo carreras del más alto nivel en Sudamérica, GOAL te ofrece toda la información. A continuación, todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas.

¿Cuándo es el Gran Premio de São Paulo?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas Del 6 al 8 de noviembre de 2026 Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1 2026 Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brasil Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Gran Premio de São Paulo?

La plataforma oficial de venta de entradas para el evento es Eventim Brazil, junto con el portal oficial de entradas de la Fórmula 1.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de São Paulo?

Las asignaciones oficiales de entradas en los canales de venta primarios empiezan en 320 USD para pases de admisión general de tres días.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, donde los precios empiezan en 606 USD, según la disponibilidad y la ubicación de los asientos.

Todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de São Paulo

Celebrado en el histórico Autódromo José Carlos Pace, el Gran Premio de São Paulo se disputa en un intenso circuito de 4,309 kilómetros, en sentido contrario a las agujas del reloj, con 15 curvas exigentes como la famosa Senna S. Las puertas abren cada día a las 8:00 de la mañana, hora local, y los aficionados pueden acceder fácilmente al recinto a través de la línea 9 Esmeralda hasta la cercana estación de tren Autódromo. Las gradas situadas en la recta principal y en la Senna S ofrecen vistas privilegiadas de los adelantamientos y, aunque las asignaciones oficiales se venden principalmente en paquetes de admisión general de 3 días a partir de 320 USD, las opciones de un solo día aparecen con frecuencia en plataformas del mercado secundario.