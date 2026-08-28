Cómo conseguir entradas para el Freiburg vs Borussia Moenchengladbach: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Freiburg se enfrenta al Borussia Moenchengladbach el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Europa-Park Stadion de Friburgo.

El SC Freiburg domina recientemente este enfrentamiento en casa, incluida una victoria por 2-1 sobre el Borussia Mönchengladbach en su último duelo liguero como local en febrero de 2026. Los precedentes históricos entre ambos equipos han dejado choques con muchos goles, lo que convierte este partido en un enfrentamiento atractivo para los aficionados al fútbol.

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¿Cuándo es el saque inicial del Freiburg vs Borussia Moenchengladbach en la Bundesliga?

El Freiburg vs Borussia Moenchengladbach se juega en el Europa-Park Stadion de Friburgo.

Bundesliga - Jornada 3 12 sept 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Freiburg vs Borussia Moenchengladbach de la Bundesliga?

Puedes comprar entradas para el partido SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach del 12 de septiembre de 2026 a través de las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Tienda online de entradas del SC Freiburg: esta es la plataforma principal y más segura para comprar entradas a precio oficial directamente al club anfitrión.

Preventa para socios: los socios del SC Freiburg suelen tener acceso exclusivo prioritario a las entradas antes de que los asientos restantes salgan a la venta al público.

Intercambio oficial de entradas (Zweitmarkt): si el partido se agota en la tienda principal de entradas, consulta el mercado secundario oficial del Freiburg integrado en su web de venta de entradas, donde los abonados revenden sus asientos a precio oficial.

2. Cupo para aficionados visitantes (Borussia Mönchengladbach)

Portal de entradas del BMG: si quieres sentarte en la zona visitante, las entradas se venden directamente a través del sistema oficial de ticketing del Borussia Mönchengladbach a socios registrados o cuentas de peñas.

3. Mercados secundarios de entradas (usar con precaución)

Plataformas de reventa: plataformas como StubHub ofrecen reventas de terceros, aunque los precios pueden ser significativamente más altos que el valor nominal y se aplican comisiones de servicio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Freiburg vs Borussia Moenchengladbach de la Bundesliga?

Se espera que los precios de las entradas para SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach se sitúen en las siguientes franjas:

Entrada general oficial (precio nominal): las entradas de pie y las localidades estándar de asiento suelen oscilar entre 15 £ y 60 £ (18 € y 70 €), según la categoría de edad y la ubicación en el estadio (gradas de pie frente a asientos laterales).

Mercados secundarios y de reventa: las localidades generales más baratas en webs de reventa como StubHub empiezan en torno a 35 £ y 50 £ , mientras que las entradas de reventa de precio medio suelen situarse entre 50 £ y 120 £ dependiendo de la visibilidad y la demanda.

Paquetes hospitality: los asientos prémium o VIP con comida y acceso a sala lounge parten de alrededor de 170 £ a 300 £+ por entrada.

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Freiburg vs Borussia Moenchengladbach

El Freiburg ha ganado sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones. Su último encuentro fue una contundente victoria por 5-1 sobre el Fortuna Duesseldorf en la DFB-Pokal, y antes de eso ganó por 3-1 a domicilio al Motherwell en la fase de clasificación de la Conference League. La racha también incluye un triunfo amistoso por 3-0 sobre el Crystal Palace y dos victorias consecutivas por 2-0 contra el Strasbourg. En esos cinco partidos, el Freiburg marcó 11 goles y encajó uno, una secuencia que apunta a un equipo bien organizado y eficaz.

El Gladbach también ha ganado sus cinco encuentros recientes sin conocer la derrota. Su último resultado fue una victoria por 5-0 sobre el TSV Schott Mainz en la DFB-Pokal, tras un triunfo por 2-1 sobre el Aston Villa en pretemporada. Antes, en verano, venció al Velbert por 8-0 y al Hansa Rostock por 3-1. El equipo de Polanski marcó 19 goles en esos cinco partidos y encajó solo tres, lo que lo convierte en uno de los equipos más prolíficos de la pretemporada de cara al inicio de la Bundesliga.

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue en febrero de 2026, cuando el Freiburg ganó 2-1 en casa en la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Freiburg tiene ventaja con tres victorias frente a una del Gladbach, además de un partido que terminó con empate sin goles. El Freiburg se ha mostrado especialmente fuerte en casa durante esta racha, ganando ambos partidos en el Europa-Park Stadion, incluida una victoria por 3-1 en noviembre de 2024.