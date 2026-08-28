El FC Koeln se enfrenta al Werder Bremen el sábado 12 de septiembre de 2026 en el RheinEnergieSTADION de Colonia.

En su enfrentamiento competitivo más reciente, el 12 de abril de 2026, el 1. FC Köln logró una victoria en casa por 3-1 sobre el Werder Bremen. Históricamente, los partidos entre estos dos equipos en el RheinEnergieSTADION han sido encuentros con muchos goles, con los resultados recientes entre ambos en la Bundesliga equilibrados a lo largo de sus últimos seis enfrentamientos.

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¿Cuándo es el saque inicial del FC Koeln vs Werder Bremen de la Bundesliga?

El FC Koeln vs Werder Bremen se disputa en el RheinEnergieSTADION de Colonia.

Bundesliga - Jornada 3 12 sept 2026 - 12:30 RheinEnergieSTADION

¿Cómo comprar entradas para el FC Koeln vs Werder Bremen de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido 1. FC Köln vs. Werder Bremen en el RheinEnergieSTADION, tienes opciones oficiales principales, así como plataformas secundarias:

Tienda oficial de entradas del 1. FC Köln : El lugar más directo y seguro para comprar entradas es a través de la web oficial del club (fc.de) mediante su tienda online de entradas. La venta prioritaria de entradas suele ofrecerse primero a los socios del club, seguida de una venta general al público si todavía quedan entradas disponibles.

VIP y hospitality oficiales : Si las entradas generales se agotan, los paquetes oficiales VIP y de asientos business pueden conseguirse directamente a través de plataformas oficiales de hospitality como official-vip.com o mediante la división de hospitality del FC Köln.

Asignaciones oficiales de entradas para aficionados visitantes : Si apoyas al Werder Bremen, las entradas para el sector visitante se distribuyen oficialmente a través del portal de entradas de la web del club Werder Bremen (werder.de) para aficionados registrados y abonados.

Mercados secundarios : Si los canales generales oficiales están completamente agotados, intercambios secundarios de entradas como StubHub ofrecen opciones de reventa de vendedores particulares.

¿Cuánto cuestan las entradas para el FC Koeln vs Werder Bremen de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre 1. FC Köln y SV Werder Bremen varían en función de la categoría del asiento, el canal de compra y la demanda del encuentro:

Categoría 1 (laterales / anillo inferior) : Las entradas oficiales principales en ubicaciones prémium de la tribuna principal suelen oscilar entre 50 £ y 75 £ por entrada.

Categoría 2 (esquinas / anillo superior) : Los asientos estándar en las esquinas o en los niveles superiores suelen costar entre 35 £ y 55 £ .

Zona de pie (Stehplatz) : Las entradas oficiales de grada de pie en los sectores local o visitante son las más asequibles, con un precio habitual de entre 15 £ y 22 £ .

Paquetes VIP y de hospitality : Los asientos business prémium, el acceso a salas y las entradas oficiales de hospitality parten aproximadamente de 180 £ a 350 £+ por persona.

Mercado secundario de reventa : Si los canales generales oficiales se agotan, en mercados de reventa como StubHub los precios fluctúan en función de la demanda, generalmente a partir de 45 £ a 90 £+ para asientos estándar.

FC Koeln vs Werder Bremen de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del FC Koeln vs Werder Bremen

El FC Koeln ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 en la DFB-Pokal en casa del Würzburger Kickers el 24 de agosto, después de enlazar triunfos por 2-1 y 2-0 en amistosos ante la Real Sociedad. Los únicos puntos que dejó escapar en esa racha llegaron en un empate 2-2 contra el Hertha Berlin en pretemporada. El Koeln marcó 13 goles en esos cinco partidos y encajó cuatro.

Los últimos cinco partidos del Werder Bremen se saldaron con dos victorias, dos empates y una derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-0 en la DFB-Pokal sobre el SK Hansa Lüneeburg el 22 de agosto. El Bremen perdió su último amistoso de pretemporada por 1-0 ante el Auxerre y empató dos veces contra el Paderborn, ambos partidos con 2-2. Marcó nueve goles y encajó cinco a lo largo de esa racha de cinco encuentros.

FC Koeln vs Werder Bremen: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue un partido de Bundesliga el 12 de abril de 2026, cuando el FC Koeln ganó 3-1 en el RheinEnergieSTADION. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el balance está igualado con una victoria para cada uno y tres empates. La única victoria visitante previa en esa secuencia fue para el Bremen, que ganó 1-0 en Colonia en febrero de 2024.

Clasificación del FC Koeln vs Werder Bremen

En la clasificación actual de la Bundesliga, el FC Koeln es octavo mientras que el Werder Bremen ocupa la 18.ª posición.