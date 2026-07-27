Cómo conseguir entradas para el Everton vs Crystal Palace: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Everton pone en marcha su campaña de la Premier League en casa, en el Hill Dickinson Stadium, el sábado 22 de agosto. El Crystal Palace, bajo la dirección de su nuevo entrenador, Pierre Sage, será el primer rival de los Toffees.

Los aficionados que llenaron el Hill Dickinson la temporada pasada disfrutaron de algunos duelos apasionantes. Se marcaron 3 o más goles en cada uno de los últimos cuatro partidos de la Premier League disputados allí y los seguidores del Everton esperarán más de lo mismo en los próximos meses, con la esperanza además de ver muchas victorias en casa.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Everton vs Crystal Palace, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Everton y Crystal Palace?

El Everton vs Crystal Palace comienza a las 15:00 BST del sábado 22 de agosto de 2026 en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Everton vs Crystal Palace de la Premier League?

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, a la legislación contra la reventa y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas a través del siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se inscriben durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los socios que se hayan quedado fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton vs Crystal Palace de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o ante oponentes de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales de las bandas y los de la grada baja tienen un precio premium, mientras que los de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de mayor nivel con el máximo de puntos de fidelidad: prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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