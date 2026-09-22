Dos potencias del fútbol mundial se enfrentan cara a cara, ya que Inglaterra recibe a España en un gran duelo de la UEFA Nations League en el Wembley Stadium de Londres. Este partido se presenta como un choque imperdible tras sus memorables batallas en la Eurocopa, llevando el drama internacional del más alto nivel a uno de los estadios más icónicos del fútbol.

La demanda de entradas para el Wembley Stadium es increíblemente alta, pero conseguir acceso no tiene por qué ser difícil. GOAL ofrece toda la información esencial del partido, la programación, los rangos oficiales de precios de las entradas y dónde comprarlas online ahora mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del España vs Inglaterra de la UEFA Nations League A?

El España vs Inglaterra se disputa en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, y la información oficial de retransmisión no está disponible actualmente para este encuentro.

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

¿Dónde comprar entradas para el España vs Inglaterra?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal FA Ticketing en England Football, así como por los canales oficiales de la UEFA. Las salidas a la venta general y las ventanas de acceso prioritario para los miembros del England Supporters Travel Club se abren varias semanas antes del partido, aunque las asignaciones principales suelen agotarse rápidamente.

Si los listados en el sitio oficial están agotados, plataformas secundarias como StubHub son la opción a la que acudir para asegurar asientos antes del saque inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España vs Inglaterra?

Los precios de las entradas en el proveedor oficial arrancan en 35 £ para los asientos de categoría 4, con precios estándar de adulto de hasta 80 £ en las principales zonas del estadio, además de entradas para la grada familiar a partir de 25 £.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, con precios a partir de unas 76 £.

España vs Inglaterra en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de España vs Inglaterra

España llega a este partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con siete goles a favor y tres en contra en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial, completando una campaña perfecta en el torneo. Antes de eso, venció a Francia por 2-0 en semifinales y superó a Bélgica por 2-1 en cuartos de final. El equipo de Luis de la Fuente no perdió ni un solo partido en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos de Inglaterra dejaron cuatro victorias y una derrota, con 11 goles a favor y 11 en contra en una secuencia de marcadores altos. Su partido más reciente fue una victoria por 4-6 sobre Francia en la semifinal del Mundial, antes de que una derrota por 1-2 ante Argentina en la final pusiera fin a su torneo. Los resultados anteriores incluyeron una victoria por 1-2 sobre Noruega y un triunfo por 2-3 contra México.

España vs Inglaterra: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en la Eurocopa 2024, donde España venció a Inglaterra por 2-1. En los últimos cinco duelos, España tiene ventaja con tres victorias por una de Inglaterra, mientras que un partido terminó en empate. En la Nations League concretamente, España ganó por 2-3 en Madrid en octubre de 2018, mientras que Inglaterra se impuso por 1-2 en el encuentro de vuelta el mes anterior.



