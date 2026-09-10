Cómo conseguir entradas para el Eslovenia vs Escocia: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

Escocia abre su campaña 2026/27 de la UEFA Nations League con un viaje al Stadion Stozice de Liubliana el sábado 26 de septiembre, en el arranque de un calendario del Grupo B1 de la Liga B que también incluye a Suiza y Macedonia del Norte. Ambos equipos volverán a verse las caras en el partido de vuelta en Hampden Park en octubre.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Eslovenia vs Escocia, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Eslovenia vs Escocia de la UEFA Nations League B?

El Eslovenia vs Escocia comienza en el Stožice Stadium de Liubliana, y los detalles oficiales de retransmisión se confirmarán más cerca de la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 1 26 sept 2026 - 09:00 Stozice Stadium, Ljubljana

¿Dónde comprar entradas para el Eslovenia vs Escocia?

Las entradas para el partido de Liubliana se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de entradas de la Federación de Fútbol de Eslovenia mediante Eventim. Los canales oficiales de la Federación Escocesa son el equivalente para el partido de vuelta en Hampden Park, aunque las entradas visitantes para el viaje a Liubliana se gestionan de forma diferente.

La Federación Escocesa no pone a la venta general las entradas visitantes para Liubliana, sino que las asigna exclusivamente a los miembros del Scotland Supporters Club mediante un sistema de puntos de fidelidad, y ese programa está actualmente al completo, sin que se acepten nuevos miembros. Para los aficionados escoceses que viajen.

Estas son algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre a través de Eventim para el partido en casa en Liubliana, y a través de la Federación Escocesa para la vuelta en Hampden Park

Cupo visitante cerrado – el sistema de entradas visitantes de Escocia para Liubliana está completo, y actualmente no se aceptan nuevos miembros del Supporters Club

Transferencias garantizadas – cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Mercado secundario – StubHub es tu mejor opción si las entradas del sitio oficial están agotadas

Dada la situación del cupo visitante, se recomienda encarecidamente reservar pronto a través del mercado secundario, especialmente para los seguidores escoceses que viajen.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Eslovenia vs Escocia?

Los precios oficiales para el partido de Liubliana a través de Eventim parten de unos 79 € para asientos de admisión general, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio oficial mientras dure la asignación. Los precios oficiales de la Federación Escocesa se aplican al partido de Hampden Park de la misma manera.

Entradas más baratas (Liubliana): los anuncios del mercado secundario parten actualmente de unos 90 €, reflejando el cierre del cupo visitante y la consiguiente demanda de los aficionados escoceses que viajan

Entradas de gama media (Liubliana): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Hampden Park: el precio oficial parte de unas 57 £, con anuncios secundarios siguiendo de cerca esos niveles una vez se confirmen los detalles de la venta general

StubHub es tu mejor opción si las entradas del sitio oficial están agotadas. Como ocurre con cualquier partido en el que el acceso oficial para visitantes es limitado, los precios del mercado secundario pueden cambiar rápidamente, por lo que asegurar tu asiento más pronto que tarde suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Eslovenia vs Escocia en la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Forma de Eslovenia y Escocia

Eslovenia ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Croacia, y antes de eso empató 1-1 con Chipre. Su única victoria en esta racha llegó ante Montenegro, por 3-2, y en esa misma secuencia también cayó 1-0 ante Hungría. En esos cinco partidos, Eslovenia marcó seis goles y encajó seis.

Los últimos cinco resultados de Escocia muestran dos victorias, ningún empate y tres derrotas. Su partido más reciente fue una derrota por 3-0 ante Brasil en el Mundial, después de una derrota por 1-0 frente a Marruecos. Ganó 1-0 a Haití y venció 4-0 a Bolivia en un amistoso. Escocia marcó seis goles y encajó cinco en esos cinco partidos, siendo dos derrotas consecutivas en el Mundial la referencia más reciente de su estado de forma.

Eslovenia vs Escocia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 2-2, en un empate de la fase de clasificación para el Mundial en Liubliana en octubre de 2017. En los cinco enfrentamientos directos registrados, Escocia suma una victoria, Eslovenia ninguna y tres partidos terminaron en empate. La única victoria de Escocia llegó en el duelo inverso de aquella fase de clasificación, un triunfo por 1-0 en Glasgow en marzo de 2017.



