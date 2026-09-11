Cómo conseguir entradas para el Escocia vs Suiza: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

El nuevo seleccionador de Escocia, Sébastien Pocognoli, tendrá su primera oportunidad de impresionar en casa a los fervientes seguidores del Tartan Army cuando dirija a su equipo en Hampden Park el martes 29 de septiembre para su duelo de la UEFA Nations League contra Suiza. Compra hoy tus entradas para el partido.

Los escoceses arrancarán su campaña en la UEFA Nations League tres días antes a domicilio, cuando se enfrenten a Eslovenia en Liubliana.

Además de Eslovenia y Suiza, Escocia también tiene a Macedonia del Norte en su grupo (Grupo 1 de la Liga B). Se enfrentará a los tres equipos, en casa y fuera, durante la fase de liga, con seis partidos en total.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la UEFA Nations League A 2028-29, y el cuarto clasificado de cada grupo descenderá a la UEFA Nations League C 2028-29. Además, los segundos y terceros clasificados de cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se jugarán a doble partido, en casa y fuera.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ahora mismo tus entradas para el Escocia vs Suiza de la UEFA Nations League, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprar.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Escocia y Suiza?

El Escocia vs Suiza se disputa en Hampden Park, en Glasgow, el martes 29 de septiembre, con inicio previsto a las 19:45 (BST).

UEFA Nations League B - Jornada 2 29 sept 2026 - 14:45 Hampden Park

Cómo comprar entradas para el Escocia vs Suiza de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el partido de la UEFA Nations League entre Escocia y Suiza se venden exclusivamente online a través de la Scottish FA Ticket Shop. Salieron a la venta por primera vez a finales de febrero.

Los miembros del Scotland Supporters Club (SSC) tuvieron una oportunidad anterior a la del público general para comprar entradas y también recibieron opciones más baratas para futuros partidos.

Si buscas conseguir asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Escocia vs Suiza de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales para el partido de la UEFA Nations League entre Escocia y Suiza en Hampden Park oscilaban entre 35 £ para las gradas Este y Oeste y 40 £ para las gradas Norte y Sur en el caso de los miembros adultos del Scotland Supporters Club (y entre 40 y 45 £ para el público general). Sin embargo, las asignaciones estándar para el público general a través de la Scottish FA se agotaron rápidamente.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección más cerca de la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre Hampden Park

Hampden Park, en Glasgow, está ampliamente considerado como el máximo «hogar del fútbol escocés». Inaugurado en 1903, este estadio legendario sirve como escenario permanente de la selección de fútbol de Escocia y ha pasado generaciones consolidando su legado como uno de los recintos deportivos más históricos del mundo. El estadio actual cuenta con una calificación UEFA de categoría cuatro y tiene una capacidad de 51.866 espectadores.

Debido a las modernas leyes de seguridad de los estadios con todas las localidades de asiento, Hampden Park posee varios récords europeos de asistencia inquebrantables que probablemente nunca se superen:

Récord europeo absoluto de selecciones : Escocia vs Inglaterra (1937) - 149.415

Récord europeo absoluto de partidos de clubes : Celtic vs Aberdeen (final de la Copa de Escocia de 1937) - 146.433

Récord de un partido de competición UEFA : Celtic vs Leeds United (semifinal de la Copa de Europa de 1937) - 136.505

Momentos memorables en Hampden Park:

La final de la Copa de Europa de 1960 : Ampliamente considerada como el mejor partido de fútbol jamás jugado. El Real Madrid derrotó al Eintracht Frankfurt por 7-3, con cuatro goles de Ferenc Puskás y un hat-trick de Alfredo Di Stéfano.

La volea prodigiosa de Zidane (2002) : En la final de la UEFA Champions League de 2002, Zinedine Zidane marcó una icónica volea de zurda, desafiante a la gravedad, a la escuadra, que aseguró una victoria por 2-1 del Real Madrid sobre el Bayer Leverkusen.

Megaconciertos : El recinto ha acogido a legendarias figuras de la música, entre ellas Sir Paul McCartney, que interpretó de forma célebre 'Mull of Kintyre' en 1910, The Rolling Stones y gigantes del pop como Beyoncé y Take That.

Los «Scotch Professors»: Fue sobre el césped del primer Hampden Park donde los jugadores escoceses desarrollaron el revolucionario juego de pases cortos y centrado en el equipo. Antes de eso, el fútbol era en su mayor parte un juego caótico de regates individuales y entradas al estilo del rugby. En esencia, exportaron el fútbol moderno al mundo.

Cómo llegar

La forma más fácil y fiable de llegar a Hampden Park es en transporte público. El estadio está ubicado en una concurrida zona residencial, por lo que conducir y aparcar cerca en días de grandes eventos o partido está muy restringido y no se recomienda.

En tren: Coger el tren es la forma más rápida de evitar las multitudes. Puedes tomar un servicio de ScotRail desde la estación Glasgow Central directamente hasta la zona del estadio.

Estación de Mount Florida: es la parada más cercana. El trayecto en tren dura entre 10 y 17 minutos, seguido de una caminata de 5 minutos hasta el estadio.

Estación de King's Park: esta es otra gran opción. El trayecto dura entre 10 y 15 minutos en tren, seguido de una caminata de 5 minutos.

En autobús: Varias rutas locales de autobús de First Glasgow operan con regularidad entre el centro de Glasgow y la zona del estadio. El trayecto suele durar entre 15 y 30 minutos.

Autobús 75: puedes subir a este autobús cerca del centro de la ciudad, por ejemplo junto a la Gallery of Modern Art, y te deja directamente en Aikenhead Road, justo al lado de la entrada del estadio.

Otras rutas: los autobuses 5, 6, 7, 7A, 31, 34 y 90 también pasan muy cerca del estadio. Puedes consultar horarios y rutas en tiempo real en la web de First Bus.

Escocia vs Suiza en la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Escocia vs Suiza: forma reciente

Ranking FIFA: Escocia (#36) vs Suiza (#14)

Escocia vuelve a la acción por primera vez desde que quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Pese a una victoria inicial por 1-0 sobre Haití, las derrotas consecutivas contra Marruecos (0-1) y Brasil (0-3) provocaron su salida del torneo.

Sin embargo, los escoceses sí tienen un impresionante registro reciente en partidos oficiales en casa. Ganaron en partidos consecutivos contra Grecia, Bielorrusia y Dinamarca en Hampden Park en la recta final de 2025.

Suiza llegará reforzada por el hecho de haber firmado su mejor actuación en un Mundial en 72 años este verano, al alcanzar los cuartos de final. También merece la pena señalar que permaneció invicta durante todo 2025.

Escocia vs Suiza: historial reciente de enfrentamientos directos

Escocia manda en el historial total ante Suiza con 8 victorias, frente a las 5 victorias de Suiza, además de 4 empates. En sus 17 enfrentamientos anteriores, Escocia ha marcado 27 goles, mientras que Suiza ha anotado 25.

El último partido entre ambos equipos tuvo lugar en junio de 2024, durante la fase de grupos de la Eurocopa 2024 de la UEFA. El apasionante encuentro en Colonia, Alemania, terminó con empate 1-1. Scott McTominay marcó primero para Escocia, pero Xherdan Shaqiri respondió para Suiza con un espectacular disparo con efecto.

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Macedonia del Norte MKD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Escocia SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Eslovenia SVN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Switzerland SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 Ascenso Playoff de ascenso Playoffs de descenso Descenso



