Cómo conseguir entradas para el Coventry City vs Brighton & Hove Albion: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Después de sus recientes compromisos consecutivos a domicilio contra dos de los equipos que parten entre los favoritos al título de la Premier League, Arsenal y Manchester City, el Coventry City de Frank Lampard estará aliviado de volver a casa el domingo 13 de septiembre, cuando se enfrente al Brighton.

Tras haber ganado 6 de sus últimos 8 partidos en casa la temporada pasada, marcando al menos 2 goles en cada una de esas victorias, la afición de los Sky Blues se ha acostumbrado a ver encuentros entretenidos en el Coventry Building Society Arena y volverá a comprar entradas con ganas para los partidos como local. No te lo pierdas y asegura hoy mismo tu asiento.

El Brighton no será un rival fácil de superar, por supuesto. Las Gaviotas de Fabian Hürzeler volaron para imponerse en dos de sus tres desplazamientos contra equipos recién ascendidos la temporada pasada y confiarán en sus opciones de volver a casa con 3 puntos aquí.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Coventry City vs Brighton & Hove Albion, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Coventry City y Brighton & Hove Albion?

El Coventry City se enfrenta al Brighton & Hove Albion en el Coventry Building Society Arena (Coventry) el domingo 13 de septiembre, con el saque inicial programado para las 14:00 BST.

Premier League - Jornada 4 13 sept 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Cómo comprar entradas para el partido de Premier League entre Coventry City y Brighton & Hove Albion

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para cada partido hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, a la legislación contra la reventa ilegal y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no pueden asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un plazo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro prácticamente no existe en los partidos de Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de Premier League entre Coventry City y Brighton & Hove Albion?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y descuentos: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o ante rivales de derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en el anillo inferior tienen precios premium, mientras que los asientos del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y, por lo general, se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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