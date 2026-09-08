La República Checa abre su campaña 2026/27 de la Liga de Naciones de la UEFA en casa ante Croacia, dando inicio a un exigente calendario del Grupo A3 de la Liga A que también incluye a Inglaterra y a la campeona del mundo, España. Ambos equipos volverán a verse las caras en el partido de vuelta en Osijek en noviembre, lo que da a los aficionados dos oportunidades de disfrutar de este enfrentamiento a lo largo de la campaña.

Croacia llega como una de las selecciones más peligrosas y regulares de este grupo, construida en torno a un núcleo de internacionales experimentados, mientras que la República Checa buscará hacer valer el factor campo ante su afición en Praga.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el República Checa vs Croacia, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del República Checa vs Croacia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El República Checa vs Croacia se disputa en el Fortuna Arena de Praga el 26 de septiembre de 2026, con la hora de inicio aún por confirmar.

UEFA Nations League A - Jornada 1 26 sept 2026 - 14:45 Fortuna Arena

¿Dónde comprar entradas para el República Checa vs Croacia?

Las entradas para el partido de Praga se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación de Fútbol de la República Checa, con prioridad normalmente para los miembros de la federación antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Croata de Fútbol (HNS) son el equivalente para el partido de vuelta en Osijek.

Ticombo es tu mejor opción si las localidades de la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia gama de opciones de asientos para el partido inaugural en el Fortuna Arena de Praga, así como entradas para la vuelta en el Opus Arena de Osijek en noviembre.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre después de que terminen los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de la fecha de cada partido

Anuncios verificados – Ticombo obtiene entradas de una variedad de vendedores, lo que ofrece a los compradores un inventario más amplio una vez que se agotan las asignaciones oficiales

Entradas para aficionados visitantes – las asignaciones de Osijek para los aficionados checos desplazados se gestionan a través de los canales de la HNS y pueden ser limitadas

Mercado secundario – Ticombo es tu mejor opción si las localidades de la web oficial están agotadas

Con ambas naciones buscando puntos en un grupo competitivo, se recomienda reservar con antelación para ambos partidos, especialmente para el choque inicial de Praga.

¿Cuánto cuestan las entradas para el República Checa vs Croacia?

Los precios oficiales para el partido de Praga se fijan a través de los canales de venta de la Federación de Fútbol de la República Checa, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio oficial mientras haya asignación. Los precios oficiales de la HNS se aplican al partido de Osijek del mismo modo.

Ticombo es tu mejor opción si las localidades de la web oficial están agotadas, y aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Asientos más baratos (Praga): desde unos 40 € hasta 50 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías en el Fortuna Arena

Asientos de gama media (Praga): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Osijek: por lo general más asequible a precio oficial que el partido inicial de Praga, aunque la disponibilidad puede reducirse a medida que se acerque el encuentro

Como ocurre con cualquier partido internacional en un grupo competitivo, los precios pueden variar a medida que se acerque el día del encuentro, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

República Checa vs Croacia en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Forma de República Checa y Croacia

La República Checa llega a este partido con dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, además de un empate. Su partido más reciente fue una derrota por 0-3 ante México en el Mundial en junio. Anteriormente, en ese torneo, empató 1-1 con Sudáfrica y perdió 2-1 contra Corea del Sur, aunque sí ganó los dos amistosos previos al torneo, por 3-1 ante Guatemala y 2-1 frente a Kosovo. A lo largo de esos cinco partidos, la República Checa marcó siete goles y encajó nueve.

Los últimos cinco partidos de Croacia dejaron tres victorias y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Portugal en los octavos de final del Mundial. Ganó a Ghana por 2-1 y a Panamá por 1-0 durante la fase de grupos, pero sufrió una derrota por 4-2 contra Inglaterra. Una victoria amistosa por 2-1 sobre Eslovenia completó la racha. Croacia marcó siete goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

República Checa vs Croacia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones llegó en octubre de 2025, cuando empataron 0-0 en la fase de clasificación para el Mundial en Praga. Antes de eso, Croacia ganó 5-1 en casa en el partido de clasificación de junio de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el balance incluye dos empates, una victoria de Croacia y resultados que se remontan a un triunfo croata por 4-2 en un amistoso de 2011, con un total de 15 goles en esos cinco duelos.

Clasificación de República Checa y Croacia

En el Grupo 3 de la Liga de Naciones de la UEFA, Croacia ocupa actualmente la primera posición, con la República Checa situada en segundo lugar antes de este partido inaugural.