Cómo conseguir entradas para el Chequia vs Croacia: precios de la Liga A de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Chequia abre su campaña 2026/27 de la UEFA Nations League en casa ante Croacia, dando inicio a un exigente calendario del Grupo A3 de la Liga A que también incluye a Inglaterra y España. Ambos equipos volverán a verse las caras en el partido de vuelta en Osijek en noviembre, lo que ofrece a los aficionados dos oportunidades de seguir este enfrentamiento a lo largo de la campaña.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber para comprar entradas para el Chequia vs Croacia, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Chequia vs Croacia de la UEFA Nations League A?

UEFA Nations League A - Jornada 1 26 sept 2026 - 14:45 Fortuna Arena

¿Dónde comprar entradas para el Chequia vs Croacia?

La forma más fiable de conseguir entradas para ambos partidos es a través de StubHub. Como uno de los mayores mercados de entradas del mundo, StubHub ofrece una amplia gama de opciones de asiento para el partido inaugural en el Fortuna Arena de Praga, así como anuncios para el choque de vuelta en el Opus Arena de Osijek en noviembre.

Estas son las razones por las que merece la pena consultar StubHub para este enfrentamiento:

Acceso más allá de las asignaciones oficiales : útil una vez que los miembros de la federación y los abonados ya se han quedado con su parte para cualquiera de los dos partidos

Transferencias garantizadas : cada compra está respaldada por el programa FanProtect de StubHub, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Sin necesidad de membresía : una vía fiable para conseguir asiento para los aficionados sin acceso a los canales de la federación checa o croata

Amplia selección de asientos : desde localidades en el anillo superior detrás de las porterías hasta asientos premium en zonas centrales en ambos estadios

Opciones de hospitality : disponibles para los aficionados que quieran una experiencia más completa el día del partido en cualquiera de los dos encuentros

Con ambas naciones en busca de puntos en un grupo competitivo, se recomienda reservar con antelación para los dos partidos, especialmente para el estreno en Praga.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chequia vs Croacia?

Los precios para ambos partidos varían en función de la ubicación del asiento y de la cercanía al día del encuentro en la que compres. Esta es una guía aproximada de lo que puedes esperar en StubHub:

Entradas más baratas (Praga): desde unos 40 € hasta 50 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías del Fortuna Arena

Entradas de gama media (Praga): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio sensiblemente más alto

Premium y hospitality (Praga): disponibles para los aficionados que quieran asientos acolchados y una experiencia más completa el día del partido

Partido de vuelta en Osijek: por lo general, más asequible a precio nominal que el estreno de Praga, aunque la oferta puede reducirse a medida que se acerque el encuentro

Como ocurre con cualquier partido internacional en un grupo competitivo, los precios en el mercado secundario pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Chequia vs Croacia en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Chequia y Croacia

Chequia vs Croacia: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación de Chequia vs Croacia