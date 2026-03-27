Cómo conseguir entradas para el Chelsea-Port Vale: precios de la FA Cup, información sobre el partido, hora del saque inicial y mucho más

El Chelsea recibe al Port Vale en Stamford Bridge, Londres, el sábado 4 de abril de 2026, en un esperado partido de cuartos de final de la FA Cup que enfrentará a un equipo de la Premier League contra el equipo revelación de la competición.

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¿A qué hora empieza el partido de la FA Cup entre el Chelsea y el Port Vale?

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¿Cómo comprar entradas para el Chelsea vs Port Vale de la FA Cup?

Comprar entradas directamente en las páginas web oficiales de los clubes se considera generalmente el método más seguro para adquirir entradas para la FA Cup.

Es fundamental reservar con antelación, ya que los abonados y los socios registrados suelen tener más posibilidades de conseguir entradas.

Las entradas para la FA Cup no están incluidas automáticamente en el precio del abono de temporada de un equipo, pero los abonados (y los socios del club) suelen tener acceso prioritario durante determinados periodos para comprar sus entradas.

Además de comprar entradas para la FA Cup a través de los canales oficiales, los aficionados tienen la opción de adquirirlas en el mercado secundario, en plataformas como StubHub, si buscan entradas de última hora.

¿Qué se puede esperar del Chelsea vs Port Vale?

El Chelsea, club londinense, llega a este partido tras una racha de resultados difíciles, entre los que se incluyen una derrota por 3-0 en la Premier League ante el Everton el 21 de marzo y una derrota por 3-0 en la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain el 17 de marzo.

A pesar de estos reveses, el equipo de la Premier League sigue siendo el favorito, y se espera que Cole Palmer desempeñe un papel central en su estrategia ofensiva.

El Port Vale ocupa actualmente el puesto 24 de la League One, pero ha destacado en la fase eliminatoria.

Los Valiants se aseguraron su plaza en esta ronda con una victoria por 1-0 sobre el Sunderland el 8 de marzo, aunque recientemente sufrieron una derrota por 1-0 en liga ante el Doncaster Rovers el 24 de marzo.

Este partido supone la primera aparición de Port Vale en cuartos de final desde 1954 y contará con la participación del delantero Dajaune Brown.

Con un lleno total previsto en Stamford Bridge, este encuentro supone el primer enfrentamiento oficial entre estos equipos en 97 años.

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