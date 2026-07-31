Cómo conseguir entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Brentford arranca su temporada con un derbi londinense en el Gtech Community Stadium, donde dará la bienvenida al Tottenham Hotspur, gran inversor en el mercado, el sábado 22 de agosto.

Los Bees, que vienen de igualar su mejor campaña en la Premier League tras acabar novenos, no se dejarán intimidar por este estreno, ya que la temporada pasada derrotaron en casa a Aston Villa, Manchester United y Liverpool.

Tras salvarse del temido descenso por los pelos, el Tottenham está desesperado por firmar una temporada más positiva bajo la dirección de Roberto De Zerbi. Este verano ha invertido fuerte en jugadores como Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke, y confía en empezar con buen pie.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Brentford y Tottenham Hotspur?

El Brentford vs Tottenham Hotspur se disputa en el Gtech Community Stadium de Londres, con inicio previsto a las 17:30 BST.

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Cómo comprar entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados de temporada y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se inscriben durante una ventana determinada en las semanas previas al partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los miembros que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar las entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro prácticamente no existe para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios del derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de las gradas inferiores tienen un precio premium, mientras que los asientos en los anillos superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para poder entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de temporada de nivel superior con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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