Bosnia y Herzegovina se enfrenta a Polonia en un apasionante partido del Grupo B4 de la UEFA Nations League en el estadio Bilino Polje de Zenica el 5 de octubre de 2026. Este duelo de alto nivel reúne a dos selecciones europeas muy pasionales que pelean por puntos cruciales en el grupo.

GOAL te ofrece todos los detalles esenciales que necesitas para asegurar tu asiento en el estadio Bilino Polje. Descubre los canales oficiales de venta de entradas, las opciones en el mercado secundario, la información sobre precios y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Bosnia y Herzegovina vs Polonia de la UEFA Nations League B?

El Bosnia y Herzegovina vs Polonia se disputa en el estadio Bilino Polje de Zenica, con el horario de inicio aún por confirmar cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 4 5 oct 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Bosnia y Herzegovina vs Polonia?

Las entradas oficiales para el partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina (NFSBIH), que gestiona la venta principal de los partidos internacionales en casa. El portal oficial es tu principal destino para conseguir entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general al público.

Si las localidades del sitio oficial están agotadas, plataformas secundarias como Ticombo son la mejor opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bosnia y Herzegovina vs Polonia?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de venta de NFSBIH suelen partir de 20 € para las localidades generales situadas detrás de las porterías, con un aumento del coste en función del sector y de la visibilidad dentro del estadio Bilino Polje.

En mercados secundarios como Ticombo, los precios de las entradas arrancan actualmente en 48 € por asiento, aunque las tarifas finales fluctúan según la zona, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Bosnia y Herzegovina vs Polonia en la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Forma de Bosnia y Herzegovina y Polonia

Bosnia y Herzegovina ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque antes había vencido a Qatar por 3-1 en el torneo. En esos cinco encuentros, Bosnia marcó ocho goles y encajó siete, sin lograr victorias consecutivas en esta racha.

Los últimos cinco partidos de Polonia dejaron una victoria, un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con Nigeria en un amistoso, después de una derrota por 0-2 ante Ucrania. El equipo de Urban marcó siete goles y encajó seis en esta serie de cinco partidos, y las victorias ante Albania y Malta durante la clasificación para el Mundial fueron las únicas notas positivas.

Bosnia y Herzegovina vs Polonia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas dos selecciones se produjo en octubre de 2020, cuando Polonia ganó 3-0 en un partido de la UEFA Nations League A en Varsovia. Antes de eso, Bosnia y Herzegovina había vencido a Polonia por 1-2 en el partido de vuelta en Sarajevo ese mismo mes. En los cinco enfrentamientos directos registrados, Polonia presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una de Bosnia, mientras que un partido terminó en empate.

Clasificación de Bosnia y Herzegovina vs Polonia