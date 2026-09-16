El Borussia Dortmund se enfrenta al Werder Bremen el sábado 10 de octubre de 2026 en el Signal Iduna Park de Dortmund.

En su encuentro liguero más reciente, el 16 de mayo de 2026, el Dortmund logró una contundente victoria a domicilio por 2-0 en el estadio del Werder Bremen. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Dortmund ha dominado este duelo con tres victorias, frente a una sola del Bremen, además de un empate.

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¿Cuándo es el saque inicial del Borussia Dortmund vs Werder Bremen de la Bundesliga?

El Borussia Dortmund vs Werder Bremen arranca en el Signal Iduna Park de Dortmund el sábado 10 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 5 9 oct 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Dortmund vs Werder Bremen de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el Borussia Dortmund vs. Werder Bremen en el Signal Iduna Park, tienes cuatro opciones principales a través de canales oficiales y secundarios:

1. Tienda oficial de entradas del BVB (venta primaria)

Las entradas se ponen a la venta directamente a través del portal oficial de entradas del Borussia Dortmund entre 4 y 6 semanas antes del partido. Los socios oficiales del Borussia Dortmund reciben acceso prioritario para comprar entradas entre 1 y 2 días antes de que las localidades restantes salgan a la venta general. Si queda alguna entrada tras la preventa para socios, se abre al público general. Sin embargo, los partidos de Bundesliga con mucha demanda suelen agotarse durante la fase para socios.

2. Mercado secundario de entradas del BVB (reventa oficial)

Si la preventa habitual se agota, los abonados y los compradores de entradas de día que no puedan asistir pueden poner sus localidades legalmente a la venta a través del mercado secundario oficial del BVB en la web del club. Estas entradas son validadas y reemitidas electrónicamente por el club, lo que garantiza que son oficiales, seguras y se venden a su valor nominal.

3. Paquetes VIP y hospitality

Los paquetes oficiales de hospitality y VIP pueden comprarse directamente en la web del club sin necesidad de ser socio. Estos paquetes incluyen entradas para el partido junto con acceso a zonas lounge del estadio, servicios de comida y bebida, aunque su precio es superior al de los asientos habituales.

4. Plataformas secundarias de entradas

Si la venta oficial primaria está agotada, las entradas suelen estar disponibles a través de mercados secundarios de entradas como StubHub, aunque los precios pueden variar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Dortmund vs Werder Bremen de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del Borussia Dortmund como local en el Signal Iduna Park suelen oscilar entre 19 € y 80 € para entradas individuales estándar de adulto en la tienda oficial de entradas del BVB.

Precios oficiales de las entradas (valor nominal)

Localidades de pie (Südtribüne / Yellow Wall): ~19 € - 25 €

Entradas de asiento: ~35 € - 80 € (varía según la categoría y la grada del estadio)

Entradas juvenil / infantil (menores de 14 años): ~10 €

Paquetes VIP y hospitality: ~200 € - 500 €+ según el paquete lounge seleccionado

Opciones de mercado secundario y reventa

Mercado oficial de reventa del BVB: vende a tarifas estándar de valor nominal ( 19 € - 80 € ) ya que las entradas son reemitidas por abonados.

Plataformas secundarias de reventa: los precios en plataformas secundarias de entradas como Stubhub fluctúan según la demanda, y por lo general empiezan en torno a 75 € - 170 € para categorías estándar de asiento.

Borussia Dortmund vs Werder Bremen de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Dortmund vs Werder Bremen

El Borussia Dortmund ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha perdido uno y ha empatado uno. Su resultado más reciente fue una victoria por 3:2 en casa del TSG Hoffenheim en la Bundesliga, después de haber ganado también al Hamburger SV por 2:0 en la jornada inaugural y al HEBC Hamburg por 5:0 en la DFB-Pokal. Su única derrota en esa racha fue un 1:2 ante el Bayern de Múnich en la Supercopa. A lo largo de esos cinco partidos, el Dortmund marcó 12 goles y encajó siete.

El Werder Bremen ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha perdido dos y ha empatado uno. Su resultado más reciente fue una victoria por 3:1 sobre el RB Leipzig en la Bundesliga en la jornada 2, tras una derrota por 4:1 en casa del Friburgo en la jornada inaugural. El Bremen también venció al SK Hansa Lüneburg por 3:0 en la DFB-Pokal durante esta racha. En sus últimos cinco partidos, ha mostrado capacidad para marcar, pero también ha encajado con regularidad.

Borussia Dortmund vs Werder Bremen: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 16 de mayo de 2026 en la Bundesliga, cuando el Borussia Dortmund ganó por 2:0 en el campo del Werder Bremen. Si se observan los últimos cinco enfrentamientos directos, el Dortmund tiene una clara ventaja con tres victorias por una del Werder, y un partido terminó en empate. El resultado más abultado de esa secuencia fue una victoria del Dortmund por 3:0 en enero de 2026.