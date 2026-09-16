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Cómo conseguir entradas para el Bélgica vs Turquía: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

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Turquía

Bélgica se enfrenta a Turquía en la Liga de Naciones A de la UEFA. Así puedes conseguir tus entradas

Bélgica recibe a Turquía en un apasionante encuentro de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Stade Maurice Dufrasne de Lieja el 2 de octubre de 2026. Este duelo de alto voltaje reúne a dos selecciones europeas dinámicas que buscan puntos vitales en el torneo.

GOAL te ofrece todos los detalles que necesitas para asegurar tu asiento en este partido. Descubre dónde comprar entradas, la información sobre precios y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Bélgica vs. Turquía de la UEFA Nations League A?

El Bélgica vs. Turquía se disputa en el Stade Maurice Dufrasne de Lieja, con el horario de inicio aún por confirmar.

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UEFA Nations League A - Jornada 3
Stade Maurice Dufrasne

¿Dónde comprar entradas para el Bélgica vs. Turquía?

Las entradas oficiales para el partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA), que actúa como distribuidor principal para los partidos en casa. El portal oficial es tu primera opción para conseguir entradas a su precio oficial durante los periodos de preventa y venta general.

Si las localidades del sitio oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son tu mejor alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica vs. Turquía?

Los precios estándar de las entradas en la web oficial de la RBFA comienzan en 35 € para la entrada general, con costes que varían en función de la zona del asiento y la visibilidad en el Stade Maurice Dufrasne.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de reventa empiezan actualmente en 60 € por asiento, y fluctúan en función de la disponibilidad en tiempo real y la demanda.

Bélgica vs. Turquía en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Bélgica y Turquía

Bélgica ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante España en los cuartos de final del Mundial, pero antes de eso logró una victoria por 1-4 sobre Estados Unidos y un triunfo por 3-2 ante Senegal. Su resultado más contundente en esta racha fue un 1-5 contra Nueva Zelanda. En esos cinco partidos, Bélgica marcó 11 goles y encajó ocho.

Turquía ha ganado dos, perdido dos y empatado uno en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 sobre Estados Unidos en el Mundial el 26 de junio, después de derrotas en la fase de grupos ante Australia y Paraguay. Antes, los triunfos sobre Venezuela y Macedonia del Norte mostraron su capacidad para coger forma antes del torneo. Turquía marcó ocho goles y encajó siete en esos cinco partidos.

BEL

BEL - Formulario

IRÁ
D0-0
NZL
W1-5
SEN
W3-2
USA
W1-4
ESP
L2-1
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
TUR

TUR - Formulario

MKD
W4-0
VEN
W2-1
AUS
L2-0
PAR
L0-1
USA
W3-2
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Bélgica vs. Turquía: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones terminó 1-1, en un partido de clasificación para la Eurocopa disputado en Bélgica el 3 de junio de 2011. En los últimos cinco duelos directos, el balance está completamente equilibrado: Bélgica ganó uno, Turquía ganó uno y hubo tres empates. Esos cinco partidos dejaron un total de 13 goles, incluido un empate 3-3 en un amistoso de 2006 y una victoria de Turquía por 3-2 en un clasificatorio de 2010.

Cara a cara

BelgiumEmpateTurquía
1
3
1
European Championship Qualification
Belgium badge
Belgium
BEL
1
Turquía badge
Turquía
TUR
1
F
European Championship Qualification
Turquía badge
Turquía
TUR
3
Belgium badge
Belgium
BEL
2
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Belgium badge
Belgium
BEL
2
Turquía badge
Turquía
TUR
0
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Turquía badge
Turquía
TUR
1
Belgium badge
Belgium
BEL
1
F
Amistosos
Belgium badge
Belgium
BEL
3
Turquía badge
Turquía
TUR
3
F
9Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5


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