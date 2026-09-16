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Cómo conseguir entradas para el Bélgica vs Francia: precios de la Liga de Naciones de la UEFA A, información del partido, ventas de última hora y más

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Bélgica se enfrenta a Francia en la Liga de Naciones de la UEFA A. Así puedes conseguir tus entradas

Bélgica se enfrenta a Francia en un gran duelo de la UEFA Nations League en el Estadio Rey Balduino de Bruselas el 28 de septiembre de 2026. Este choque de alto perfil reúne a dos pesos pesados del fútbol europeo que aspiran a los máximos honores en su grupo.

GOAL te ofrece todos los detalles que necesitas para conseguir entradas para este partidazo. Descubre dónde comprar entradas, la información sobre los precios y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Bélgica vs Francia de la UEFA Nations League A?

El Bélgica vs Francia se disputa en el Koning Boudewijnstadion de Bruselas, con el horario de inicio todavía por confirmar.

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UEFA Nations League A - Jornada 2
Koning Boudewijnstadion

¿Dónde comprar entradas para el Bélgica vs Francia?

Las entradas oficiales del partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA), que gestiona la venta primaria de los partidos de Bélgica como local. El portal oficial es la primera opción para asegurarte entradas a su precio oficial durante los periodos de preventa y venta general.

Si las entradas en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son la mejor alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica vs Francia?

Los precios estándar de las entradas en la web oficial de la RBFA empiezan en 35 € para el acceso de admisión general, con costes que varían según la zona del asiento y la visibilidad en el Estadio Rey Balduino.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de reventa arrancan actualmente en 115 € por asiento y fluctúan en función de la disponibilidad en tiempo real y la demanda del mercado.

Bélgica vs Francia, UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bélgica vs Francia

Bélgica ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante España en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, venció a Estados Unidos por 4-1 y a Senegal por 3-2, y su resultado más contundente en esta racha fue un 5-1 sobre Nueva Zelanda. Bélgica marcó 11 goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Francia también ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 6-4 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, que llegó después de una derrota por 2-0 ante España en el partido por el tercer puesto. Anteriormente, en el torneo venció a Marruecos por 2-0, a Paraguay por 1-0 y a Suecia por 3-0, con diez goles a favor y ocho en contra en esos cinco partidos.

BEL

BEL - Formulario

IRÁ
D0-0
NZL
W1-5
SEN
W3-2
USA
W1-4
ESP
L2-1
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
FRA

FRA - Formulario

SWE
W3-0
PAR
W0-1
MAR
W2-0
ESP
L0-2
ING
L4-6
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Bélgica vs Francia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 2-1 a favor de Francia, en un partido de la UEFA Nations League A disputado en Bruselas en octubre de 2024. En los últimos cinco cara a cara, Francia ha ganado cuatro veces frente a la única victoria de Bélgica, que llegó en la semifinal del Mundial de 2018. Francia ha sido la fuerza dominante en este duelo en los últimos años.

Cara a cara

BelgiumEmpateFrancia
0
0
5
UEFA Nations League A
Belgium badge
Belgium
BEL
1
Francia badge
Francia
FRA
2
F
UEFA Nations League A
Francia badge
Francia
FRA
2
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Belgium
BEL
0
F
Campeonato de Europa
Francia badge
Francia
FRA
1
Belgium badge
Belgium
BEL
0
F
UEFA Nations League A
Belgium badge
Belgium
BEL
2
Francia badge
Francia
FRA
3
F
World Cup
Francia badge
Francia
FRA
1
Belgium badge
Belgium
BEL
0
F
3Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5


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