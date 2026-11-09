Dos gigantes del fútbol europeo se enfrentan en Bruselas: Bélgica recibe a Italia en un duelo de gran importancia de la Nations League de la UEFA en el estadio Rey Balduino. Los partidos entre estas dos potencias suelen ofrecer un gran nivel técnico, interés táctico y momentos de emoción en el escenario internacional.

Se espera una gran demanda por parte de ambas aficiones, por lo que habrá que actuar rápido para conseguir una entrada. GOAL te ofrece todos los datos esenciales del partido, los horarios, los precios y los enlaces directos para comprar tus entradas.

¿Cuándo empieza el Bélgica-Italia de la Liga A de la Nations League de la UEFA?

El Bélgica-Italia se disputará en el estadio Rey Balduino de Bruselas. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha del partido.

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

¿Dónde comprar entradas para el Bélgica-Italia?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal de la Real Federación Belga de Fútbol y de los canales oficiales de venta de entradas de la UEFA. La venta general suele abrirse unas semanas antes del partido, pero las entradas disponibles por los canales oficiales se agotan rápidamente debido a la gran demanda en toda Europa.

Si las entradas de la web oficial se agotan, plataformas de reventa como StubHub pueden ser una opción para conseguir un asiento antes del inicio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica-Italia?

Los precios de las entradas en las plataformas oficiales parten de unos 35 € para los asientos de acceso general situados detrás de las porterías en el anillo superior. Las localidades de las zonas centrales junto al terreno de juego tienen precios más altos, según su ubicación en el estadio y su categoría.

Si se agotan las entradas de la venta general oficial, plataformas de reventa como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir entradas a última hora, con precios a partir de unos 42 €.

Bélgica-Italia de la Liga A de la Nations League de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Bélgica e Italia

Bélgica llega en un estado de forma aceptable, con tres victorias en sus últimos cinco partidos. En su participación en el Mundial ganó a Estados Unidos, Senegal y Nueva Zelanda antes de caer ante España en cuartos de final, y empató 0-0 con Irán en la fase de grupos. En esos cinco encuentros marcó siete goles y encajó tres. La derrota ante España fue la única que sufrió, por un solo gol de diferencia.

La racha reciente de Italia es distinta. Mancini se hace cargo de una selección que ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha perdido otros dos y ha empatado uno. Las victorias en los amistosos de junio ante Grecia y Luxemburgo dieron algunos motivos para el optimismo en el tramo final, pero las derrotas anteriores ante Noruega y Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación ponen de relieve por qué es necesaria la reconstrucción. Italia marcó cinco goles y encajó seis en esa serie de encuentros.

Bélgica-Italia: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó con una victoria de Italia por 1-0 a domicilio en la Nations League, en noviembre de 2024. El mes anterior habían empatado 2-2 en Bolonia en el partido de ida, un encuentro que puso de manifiesto lo igualadas que han estado en los últimos años. En sus cinco enfrentamientos directos más recientes, disputados en la Nations League y la Eurocopa, Italia presenta el mejor balance: tres victorias frente a una de Bélgica y un empate. Italia solo ha encajado cuatro goles en esos cinco partidos.