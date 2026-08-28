Cómo conseguir entradas para el Augsburg vs Bayer Leverkusen: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Augsburg se enfrenta al Bayer Leverkusen el sábado 12 de septiembre de 2026 en el WWK Arena de Augsburgo.

El Augsburg buscará repetir sus recientes éxitos ante el Leverkusen, después de haber logrado la victoria en sus dos enfrentamientos directos de Bundesliga durante la campaña 2025-26. Mientras tanto, el Bayer Leverkusen intentará hacer valer su calidad a domicilio y sumar tres puntos cruciales lejos de casa al inicio de la temporada liguera.

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¿Cuándo es el saque inicial del Augsburg vs Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

El Augsburg vs Bayer Leverkusen se disputa en el WWK Arena de Augsburgo, con el horario de inicio aún por confirmar a medida que se acerque la fecha del partido.

Bundesliga - Jornada 3 12 sept 2026 - 09:30 WWK Arena

¿Cómo comprar entradas para el Augsburg vs Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

Las entradas del FC Augsburg y del Bayer 04 Leverkusen se pueden comprar directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes y de socios autorizados:

Tienda oficial de entradas del FC Augsburg: Disponible en la página web oficial del FC Augsburg (fcaugsburg.de) en su portal de venta de entradas, que actúa como el vendedor principal y más fiable para los partidos disputados en el WWK Arena.

Portal de entradas para aficionados visitantes del Bayer 04 Leverkusen: Accesible a través de la página web oficial del Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), específicamente para miembros verificados del club Leverkusen y aficionados del bloque visitante.

Taquilla del WWK Arena: Taquillas físicas en el estadio de Augsburgo, sujetas a disponibilidad el día del partido si el encuentro no se ha agotado por completo.

Plataformas secundarias de reventa: Mercados secundarios de entradas como StubHub, que agrupan entradas de vendedores externos si la asignación oficial se ha agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Augsburg vs Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre FC Augsburg y Bayer Leverkusen varían según la categoría y el canal de compra:

Precios oficiales del club (valor facial)

Zona de pie (ultras / aficionados locales): Aprox. 12 £ - 15 £ (15 € - 17 €)

Tribuna sur / detrás de la portería: Aprox. 21 £ - 38 £ (25 € - 45 €)

Categoría 2 y 3 (tribunas laterales / curvas): Aprox. 27 £ - 44 £ (32 € - 52 €)

Categoría 1 (Gegengerade / lateral central): Aprox. 38 £ - 58 £ (45 € - 69 €)

Precios del mercado secundario de reventa

Precio inicial: Disponibles desde 30 £ en mercados secundarios de reventa como StubHub.

Precio medio de reventa: Oscila entre 45 £ y 110 £ en función de la cercanía del asiento, la ubicación del bloque y la demanda de última hora.

Augsburg vs Bayer Leverkusen de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Augsburg vs Bayer Leverkusen

El Augsburg llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente fue un triunfo por 2-0 en la DFB-Pokal en el campo del Energie Cottbus el 22 de agosto, después de una dura derrota por 4-0 ante el Leeds United en un amistoso de pretemporada. Antes, durante el verano, el Augsburg venció al Sassuolo por 3-2 y arrolló al SC Schwaz, rival de una categoría inferior, por 15-0, aunque también figura una derrota por 5-2 ante el Bournemouth. En esos cinco partidos, el Augsburg marcó 20 goles y encajó 11.

Los últimos cinco partidos del Leverkusen dejaron cuatro victorias y una derrota. El más reciente fue un contundente triunfo por 4-0 en la DFB-Pokal en el campo del Wehen Wiesbaden el 22 de agosto. También venció por 2-1 al Newcastle United y por 2-1 al Sevilla en pretemporada, mientras que su única derrota llegó ante el Nottingham Forest, que ganó 2-1 el 12 de agosto. El Leverkusen marcó nueve goles en esos cinco encuentros y encajó cuatro, incluidas dos porterías a cero.

Augsburg vs Bayer Leverkusen: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 18 de abril de 2026, cuando el Augsburg ganó 2-1 en el estadio del Leverkusen en un partido de Bundesliga. Antes de eso, el Augsburg también ganó el encuentro de la primera vuelta en diciembre de 2025, al imponerse al Leverkusen por 2-0 en el WWK Arena. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Augsburg ha ganado dos, el Leverkusen ha ganado dos y un partido terminó con una victoria del Leverkusen en casa por 2-0 en abril de 2025. El historial de estos cinco partidos está muy igualado, con ambos equipos demostrando que pueden ganar en el campo del otro.