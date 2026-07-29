Cómo conseguir entradas para el Aston Villa vs Arsenal: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El lunes 31 de agosto espera una gran cita, ya que Aston Villa dará la bienvenida por todo lo alto al vigente campeón de la Premier League, el Arsenal. Nada se compara con un partido entre semana bajo los focos en Villa Park, y tú podrías estar allí asegurando hoy mismo tus entradas.

Aunque algunos aficionados quizá hubieran deseado un estreno en casa más asequible, no deberían olvidar que, bajo el magnífico mandato de más de tres años de Unai Emery, el Villa ha derrotado al Arsenal, aspirante al título, en dos ocasiones en Villa Park y logró además un memorable doblete de victorias ante el Arsenal durante la temporada 2023/24.

La victoria por 2-1 de la pasada temporada ante el Arsenal en Villa Park fue uno de los triunfos más memorables de la campaña, con el gol de Emiliano Buendia en el minuto 95 desatando la locura entre los aficionados del Holte End.

¿Estamos ante otro clásico en Villa Park? GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Aston Villa vs Arsenal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Aston Villa y Arsenal?

El Aston Villa vs Arsenal tiene fijado su inicio a las 20:00 BST del lunes 31 de agosto, en Villa Park, Birmingham.

Premier League - Jornada 2 31 ago 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo comprar entradas para el Aston Villa vs Arsenal de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante un plazo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota entradas, los socios que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio son prácticamente inexistentes en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa vs Arsenal de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos de edad y descuentos: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los partidos por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los grandes enfrentamientos contra rivales del top seis o adversarios de un derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrados a lo largo de la banda y en la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago del club activa para poder entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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