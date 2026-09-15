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Cómo conseguir entradas para el Arsenal vs Lille: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Arsenal se enfrenta al Lille en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

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¿Cuándo es el saque inicial del Arsenal vs Lille de la Champions League?

El Arsenal vs Lille se juega en el Emirates Stadium de Londres.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Emirates Stadium

Arsenal vs Lille en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Arsenal vs Lille

El Arsenal ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles a favor y uno en contra en esa racha. Su compromiso más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Sunderland en la Premier League, y también logró un triunfo por 1-0 ante el Nápoles en la Champions League. Antes, venció al Chelsea por 2-1 y al Aston Villa por 1-0 en la Premier League, y derrotó al Coventry City por 3-0. El Arsenal ha dejado su portería a cero en varios de esos cinco encuentros.

El Lille ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido uno en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 sobre el Troyes en la Ligue 1, después de una derrota por 3-2 ante el Real Betis en la Champions League. También empató 2-2 con el Paris Saint-Germain y ganó 1-0 a domicilio ante el Toulouse durante ese periodo.

ARS

ARS - Formulario

COV
W3-0
AVL
W0-1
CHE
W2-1
NAP
W0-1
SUN
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
LIL

LIL - Formulario

SCO
W0-2
PSG
D2-2
TFC
W0-1
BET
L2-3
TRO
W2-0
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Arsenal vs Lille: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Arsenal vs Lille

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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