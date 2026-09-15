Cómo conseguir entradas para el Arsenal vs Leeds United: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El Arsenal se enfrenta al Leeds United el sábado 10 de octubre de 2026 en el Emirates Stadium de Londres.

El Arsenal llega a este partido con el objetivo de mantener su dominante historial en los enfrentamientos directos ante el Leeds, tras haber ganado nueve de sus últimos diez duelos en todas las competiciones. Su choque de liga más reciente, en enero de 2026, terminó con una convincente victoria por 4-0 del Arsenal a domicilio en Elland Road.

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¿Cuándo es el saque inicial del Arsenal vs Leeds United de la Premier League?

El Arsenal vs Leeds United se disputa en el Emirates Stadium de Londres.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 07:30 Emirates Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal vs Leeds United de la Premier League?

Para comprar entradas para el Arsenal vs Leeds United en el Emirates Stadium, puedes seguir estos pasos oficiales habituales:

Hazte miembro oficial del Arsenal: El Arsenal utiliza un sistema de venta de entradas por sorteo en el que los miembros de pago (nivel Red o Silver) tienen acceso exclusivo para solicitar entradas para los partidos en casa. Participa en el sorteo de entradas del partido: Una vez que se abra el plazo de solicitud de entradas para el partido ante el Leeds United, normalmente entre 4 y 6 semanas antes del día del encuentro, inicia sesión en el portal oficial de venta de entradas del Arsenal y participa en el sorteo dentro del periodo designado. Consulta los resultados del sorteo y el Ticket Exchange: Si tu solicitud en el sorteo tiene éxito, el pago se procesará automáticamente y se te asignará tu entrada digital; si no lo consigues, puedes consultar el Arsenal Ticket Exchange oficial, donde los abonados revenden sus asientos a otros miembros. Explora los paquetes oficiales de hospitality: Si no eres miembro o quieres entrada garantizada, las entradas hospitality ofrecen asientos premium junto con opciones de comida y bebida directamente a través del club. Plataformas secundarias de entradas: Las plataformas secundarias de venta de entradas y marketplaces como StubHub o los socios oficiales de viajes también ofrecen entradas, aunque los precios suelen ser fijados por los vendedores por encima del valor nominal y están sujetos a las políticas de garantía para compradores.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal vs Leeds United de la Premier League?

Para los partidos de Premier League entre Arsenal y Leeds United en el Emirates Stadium, los precios oficiales de las entradas suelen depender de la categoría del partido y de la zona del asiento:

Partidos de categoría B / C (partidos de liga estándar): Las entradas de adulto suelen oscilar entre 30 £ y 80 £ para asientos estándar.

Partidos de categoría A (grandes enfrentamientos): Los partidos premium de liga pueden costar entre 70 £ y más de 100 £ por entrada de adulto.

Club Level y hospitality: Los paquetes premium de hospitality y los asientos de Club Level suelen partir de alrededor de 250 £ a más de 500 £ por entrada, dependiendo de la restauración incluida y del acceso a las salas.

Arsenal vs Leeds United, Premier League: todo lo que necesitas saber

Forma del Arsenal vs Leeds United

El Arsenal afronta este partido después de haber ganado sus últimos cinco encuentros registrados en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 en casa del Aston Villa en la Premier League, y también venció al Coventry City por 3-0 y se adjudicó la Community Shield con un triunfo por 3-0 sobre el Manchester City. En esos cinco partidos, el Arsenal marcó diez goles y encajó cinco, con sus dos resultados en amistosos concentrando la mayoría de los tantos en contra.

El Leeds ha firmado una racha reciente irregular, pero en líneas generales positiva. Sus últimos cinco partidos se saldaron con tres victorias, un empate y una derrota. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el Brentford en la Premier League, y después logró un triunfo por 2-0 en la Carabao Cup en casa del Nottingham Forest antes de registrar una victoria por 1-0 en la Premier League ante esos mismos rivales. El Leeds marcó ocho goles en esos cinco partidos y encajó tres, con su única derrota llegando en un amistoso de pretemporada contra el Manchester United.

Arsenal vs Leeds United: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Arsenal ganó 4-0 en Elland Road en un partido de la Premier League. Antes de eso, el Arsenal derrotó al Leeds por 5-0 en el Emirates en agosto de 2025. En los cinco enfrentamientos más recientes del conjunto de datos, el Arsenal ha ganado cuatro veces y el Leeds una, con 12 goles a favor y dos en contra.