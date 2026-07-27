Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoCoventry
Book Arsenal vs Coventry City Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Arsenal vs Coventry City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

SHOPPING
Tickets
Premier League
Arsenal
Coventry

Todo lo que necesitas saber para comprar entradas para el partido inaugural de la temporada de la Premier League

La temporada 2026/27 de la Premier League arranca por todo lo alto en el Emirates el viernes 21 de agosto, con el actual campeón, el Arsenal, enfrentándose al recién ascendido Coventry City.

Tras haber cruzado por fin la meta después de terminar segundo en tres campañas consecutivas, el Arsenal busca ahora mantener su impulso mientras intenta defender con éxito el título por primera vez desde 1935.

El Arsenal marcó 10 goles en sus dos enfrentamientos anteriores con el Coventry, y la afición red confiará en que los hombres de Arteta arranquen con buen pie en casa. Puedes estar allí para presenciar el partido inaugural de la temporada reservando tus entradas hoy mismo.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Arsenal vs Coventry City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Arsenal vs Coventry City de la Premier League?

El Arsenal recibe al Coventry City en el Emirates Stadium, en el norte de Londres, con el saque inicial programado para las 20:00 (BST).

crest
Premier League - Jornada 1
Emirates Stadium

Cómo comprar entradas para el Arsenal vs Coventry City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un plazo establecido semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro prácticamente no existe para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal vs Coventry City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la banda y en los niveles inferiores tienen precios prémium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador disponga de una membresía oficial de pago activa del club para participar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Los cupos para la afición visitante son extremadamente limitados y normalmente se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

ARS

ARS - Formulario

ATM
W1-0
WHU
W0-1
BUR
W1-0
CRY
W1-2
PSG
L1-1
Gol marcado (encajado)
6/2
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COV

COV - Formulario

BLB
D1-1
POR
W5-1
WRE
W3-1
WAT
W0-4
NOR
D0-0
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

ArsenalEmpateCoventry
5
0
0
Copa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry badge
Coventry
COV
0
F
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
F
16Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Arsenal contra Coventry alineaciones probables

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formación
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Manager

  • M. Arteta

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google