Alemania recibe a Grecia en Augsburgo como parte de su campaña de la UEFA Nations League 2026/27 bajo la dirección del nuevo seleccionador Jurgen Klopp, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en el partido de vuelta en Tesalónica la semana siguiente. Ambos encuentros forman parte del calendario del Grupo A2 de la Liga A, que también incluye a Países Bajos y Serbia.

Con los primeros pasos de Klopp en el fútbol de selecciones generando ya un gran interés tras su nombramiento después de la eliminación en el Mundial ante Paraguay, este primer cruce ofrece a los aficionados dos oportunidades para ver cómo toma forma su proyecto de reconstrucción.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Alemania vs Grecia, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares para comprar.

¿Cuándo es el saque inicial del Alemania vs Grecia de la UEFA Nations League A?

El Alemania vs Grecia se disputa en el WWK Arena de Augsburgo, con el partido enmarcado dentro del calendario del Grupo 2 de la UEFA Nations League.

UEFA Nations League A - Jornada 2 27 sept 2026 - 14:45 WWK Arena

¿Dónde comprar entradas para el Alemania vs Grecia?

Las entradas para el partido de Augsburgo se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la DFB, con prioridad normalmente para los socios antes de que cualquier cupo restante salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Helénica de Fútbol (EPO) son el primer punto de referencia equivalente para el partido de vuelta en Tesalónica.

Ticombo es la mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia variedad de opciones de asiento para el partido de ida en el WWK Arena de Augsburgo, así como entradas para la vuelta en el Toumba Stadium de Tesalónica.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este cruce:

Venta general oficial – se abre después de que se cierren los periodos de prioridad para socios, normalmente más cerca de la fecha de cada partido

Entradas verificadas – Ticombo obtiene entradas de una variedad de vendedores, lo que ofrece a los compradores un abanico más amplio de disponibilidad una vez se agotan los cupos oficiales

Entradas para la afición visitante – los cupos de Tesalónica para los aficionados alemanes desplazados se gestionan a través de los canales de la EPO y pueden ser limitados

Mercado secundario – Ticombo es la mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas

Con el nombramiento de Klopp generando ya un interés notable en esta selección alemana, se recomienda reservar pronto para ambos partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Alemania vs Grecia?

Los precios oficiales para el partido de Augsburgo se fijan a través de los canales de venta de la DFB, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible al precio oficial mientras haya cupo. Los precios oficiales de la EPO se aplican al partido de Tesalónica del mismo modo.

Ticombo es la mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas, y esta es una guía aproximada de lo que cabe esperar allí:

Asientos más baratos (Augsburgo): desde unos 40 € hasta 50 €, normalmente en las gradas superiores del WWK Arena, uno de los recintos más pequeños del calendario de Alemania en esta campaña

Asientos de gama media (Augsburgo): localidades centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio sensiblemente más alto

Partido de vuelta en Tesalónica: los precios varían según la federación anfitriona, con el Toumba Stadium conocido por su ambiente apasionado, lo que puede elevar la demanda de asientos para los aficionados desplazados

Como ocurre con cualquier partido internacional de alta demanda, los precios pueden variar a medida que se acerca la fecha, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si cuentas con un presupuesto específico.

Alemania vs Grecia en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Alemania vs Grecia

Alemania llega a este partido con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 contra Paraguay en el Mundial el 29 de junio, que terminó en derrota según el formato de la competición. Antes, en ese mismo torneo, venció 2-1 a Costa de Marfil y arrolló 7-1 a Curacao, mostrando capacidad ofensiva cuando encuentra ritmo. Marcó 12 goles en esos cinco partidos, pero encajó siete, lo que apunta a una cierta inconsistencia defensiva.

Grecia no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con un balance de tres empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-1 ante Italia en un amistoso el 7 de junio. Antes empató 2-2 con Suecia y se quedó sin marcar en tres de esos cinco partidos, encajando solo tres goles en total, pero con problemas para generar peligro en el otro extremo del campo.

Alemania vs Grecia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones se produjo en junio de 2024, cuando Alemania ganó 2-1 en un amistoso. En los cuatro enfrentamientos directos anteriores registrados, Alemania ganó los cuatro, incluida una victoria por 4-2 sobre Grecia en la Eurocopa 2012 y un triunfo en casa por 2-0 en la fase de clasificación para el Mundial en septiembre de 2000. Alemania ha marcado 12 goles y ha encajado cinco en esos cuatro partidos.

Clasificación de Alemania vs Grecia

En el Grupo 2 de la UEFA Nations League, Alemania ocupa actualmente la primera plaza, con Grecia en la segunda.