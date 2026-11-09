Alemania recibe a Serbia en el Allianz Arena de Múnich el jueves 1 de octubre, mientras Jurgen Klopp sigue dando sus primeros pasos al frente de la selección alemana en la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27. Ambas selecciones volverán a enfrentarse en noviembre en el partido de vuelta, que se disputará en el estadio Rajko Mitić de Belgrado. Los dos encuentros forman parte del calendario del grupo A2 de la Liga A, en el que también figuran Países Bajos y Grecia.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Alemania-Serbia, incluidos los precios, la disponibilidad y dónde comprarlas.

¿Cuándo empieza el Alemania-Serbia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Alemania-Serbia se disputa en el Allianz Arena de Múnich. Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión de este encuentro.

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Allianz Arena

¿Dónde comprar entradas para el Alemania-Serbia?

Las entradas para el partido de Múnich se ponen a la venta primero a través de los canales oficiales de la DFB, que suelen dar prioridad a sus miembros antes de abrir al público la venta de las localidades restantes. Para el partido de vuelta en Belgrado, el primer lugar al que acudir son los canales oficiales de la Federación Serbia de Fútbol.

Estos son algunos aspectos que conviene conocer antes de comprar entradas para estos partidos:

Venta general oficial : comienza una vez terminados los periodos de venta prioritaria para miembros, normalmente más cerca de la fecha de cada partido

: comienza una vez terminados los periodos de venta prioritaria para miembros, normalmente más cerca de la fecha de cada partido Entradas con descuento : la DFB ofrece descuentos de hasta el 50 % para niños, personas mayores y espectadores con discapacidad, además de un pequeño descuento para los socios del Bayern de Múnich

: la DFB ofrece descuentos de hasta el 50 % para niños, personas mayores y espectadores con discapacidad, además de un pequeño descuento para los socios del Bayern de Múnich Transacciones garantizadas : todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que da a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido

: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que da a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido Mercado de reventa: StubHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial

Dado el considerable interés que está generando el proyecto de reconstrucción de Klopp, se recomienda reservar con antelación para ambos partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Alemania-Serbia?

Los precios oficiales para el partido de Múnich a través de la DFB parten de unos 65 €. Las entradas se dividen en cinco categorías en el Allianz Arena, hasta llegar a los asientos centrales de categoría superior, y están disponibles a su precio oficial mientras queden localidades. Para el partido de Belgrado se aplican, del mismo modo, los precios oficiales de la Federación Serbia de Fútbol.

StubHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Esta es una guía aproximada de lo que puedes encontrar allí:

Asientos más baratos (Múnich): las entradas en el mercado de reventa parten de tan solo 27 €, aunque los precios varían considerablemente según la categoría del asiento y el vendedor

las entradas en el mercado de reventa parten de tan solo 27 €, aunque los precios varían considerablemente según la categoría del asiento y el vendedor Asientos de precio intermedio (Múnich): localidades centrales a la altura de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

localidades centrales a la altura de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto Partido de vuelta en Belgrado: las entradas suelen ser más asequibles a su precio oficial que las de un partido en el Allianz Arena, aunque la disponibilidad puede reducirse a medida que se acerque el encuentro

Como ocurre con cualquier partido internacional de gran demanda, los precios pueden variar conforme se acerca la fecha. Por eso, si tienes un presupuesto concreto, asegurarte un asiento cuanto antes suele ser la opción más prudente.

StubHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Ofrece una amplia variedad de localidades para el primer partido en el Allianz Arena de Múnich, así como entradas para el encuentro de vuelta en Belgrado.

Alemania-Serbia en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Alemania y Serbia

Alemania ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Paraguay en el Mundial el 29 de junio, que supuso su eliminación. También perdió 2-1 ante Ecuador en una fase anterior del torneo, aunque mostró su calidad ofensiva con una victoria por 7-1 sobre Curazao y otra por 2-1 frente a Costa de Marfil. En esos cinco partidos, Alemania marcó 13 goles y encajó siete.

Serbia ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-1 ante México, y también perdió 3-0 tanto contra Cabo Verde como contra España. Sus dos victorias fueron ante Arabia Saudí y Letonia, ambas por 2-1. Serbia marcó ocho goles y encajó 14 en esos cinco partidos.

Alemania-Serbia: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones fue en marzo de 2019, cuando Alemania y Serbia empataron 1-1 en un amistoso. De los cuatro enfrentamientos directos registrados, Alemania ha ganado dos, Serbia uno y el otro terminó en empate. La única victoria de Serbia llegó en el Mundial de 2010, con un triunfo por 1-0 el 18 de junio en la fase de grupos.