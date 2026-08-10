El Al Wahda FC recibe al Ajman FC en un partido crucial de la UAE Pro League en el estadio Al Nahyan. Ambos clubes necesitan puntos desesperadamente, lo que promete una batalla de alta tensión entre los aspirantes al título de Abu Dabi y el peligroso conjunto de Ajman.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya tus entradas para el Al Wahda FC vs Ajman FC, incluido el horario del saque inicial, el precio de las entradas y la mejor forma de comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Wahda vs Ajman de la Arabian Gulf League?

1ª División - Jornada 1 14 ago 2026 - 12:45

¿Cómo comprar entradas para el Al-Wahda vs Ajman de la Arabian Gulf League?

Asegurar tu acceso para ver al Al Wahda FC contra el Ajman FC es sencillo si utilizas los portales oficiales de venta digital de entradas. La principal plataforma online para comprar pases para el día de partido es Platinumlist, que ofrece un proceso de compra fluido y fiable para todos los aficionados al fútbol nacional.

Socio digital oficial: Platinumlist es la plataforma principal para comprar entradas generales y asientos por categorías.

Taquillas en el estadio: Aunque existen algunas taquillas físicas en el recinto los días de partido, se recomienda encarecidamente comprar online antes del evento para evitar largas colas o que se agoten de repente.

Enlace principal de compra: Puedes asegurar tu entrada directamente visitando la página oficial de entradas de Platinumlist para el Al Wahda FC vs Ajman FC.

Reservar online garantiza la entrega inmediata de la entrada en el móvil, lo que permite un acceso digital sin complicaciones mediante el escaneo del smartphone en los tornos del estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Wahda vs Ajman de la Arabian Gulf League?

Asistir a un partido de la UAE Pro League es una de las experiencias deportivas en directo más accesibles y asequibles de la región. Para este encuentro, el precio de la entrada general se mantiene fijo y muy asequible tanto en la grada local como en la visitante:

Aficionados locales (secciones S11-S14): 20,00 AED

Aficionados visitantes (sección S18): 20,00 AED

Con todas las entradas generales fijadas en 20,00 AED, los aficionados obtienen una relación calidad-precio increíble independientemente de dónde decidan sentarse. Las secciones se agotan rápido, así que se recomienda asegurar tus asientos cuanto antes en Platinumlist para garantizar tu sitio en la grada.

Al-Wahda vs Ajman de la Arabian Gulf League: todo lo que necesitas saber

Forma del Al-Wahda y del Ajman

Al-Wahda vs Ajman: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Al-Wahda y del Ajman



