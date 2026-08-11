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1ª División
team-logoAl Quadisiya
Prince Saud bin Jalawi Stadium
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Book Al Qadsiah vs Al Ittihad Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Qadsiah vs Al Ittihad: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Quadisiya
Al Ittihad

Al Qadsiah se enfrenta a Al Ittihad en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Qadsiah recibe a Al-Ittihad en el Prince Mohammed bin Fahd Stadium en un partido que dice mucho sobre dónde se sitúa actualmente el equilibrio de poder del fútbol saudí. Al-Qadsiah, en apenas su segunda temporada en la Pro League, terminó en un notable cuarto puesto el curso pasado bajo las órdenes de Brendan Rodgers, se aseguró la clasificación para la AFC Champions League Elite e incluso venció por 3-1 al posterior campeón, Al-Nassr, en el camino. Al-Ittihad, en cambio, vivió una campaña complicada que terminó con un quinto puesto y la salida de Sergio Conceicao, dejando al nuevo entrenador Jens Wissing con la tarea de devolver al club al nivel que exige su historia.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club, incluidos los detalles del inicio, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprar online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 2
Prince Saud bin Jalawi Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club con reserva online inmediata y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Con la cotización de Al-Qadsiah en claro ascenso tras el cuarto puesto de la temporada pasada, y con Al-Ittihad siendo todavía uno de los equipos visitantes con mayor apoyo en la liga, se espera que la demanda para este partido sea mayor que la de un encuentro típico de inicio de temporada entre dos clubes de mitad de tabla. Las entradas oficiales suelen salir a la venta a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales propios de cada club entre 10 y 14 días antes del saque inicial, así que reservar pronto a través de Ticombo es una forma sensata de garantizar tu asiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen estando entre las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a los 30-90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías prémium y de asientos junto a la línea de banda suelen oscilar entre 250 y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con cualquier partido en el que participa uno de los grandes clubes tradicionales del fútbol saudí, los precios pueden subir a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor forma de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Qadsiah y Al Ittihad

ALQ

ALQ - Formulario

ALN
W3-1
ALF
W1-2
ALH
W2-0
ITT
W1-5
LEV
L1-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ITT

ITT - Formulario

DHA
W2-1
ALI
W1-3
ALS
L3-2
ALQ
L1-5
MAL
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Al Qadsiah vs Al Ittihad: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al QuadisiyaEmpateAl Ittihad
2
1
2
1ª División
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
5
F
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
F
King Cup
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
F
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
F
1ª División
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
F
10Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

Clasificación de Al Qadsiah y Al Ittihad

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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