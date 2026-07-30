Cómo conseguir entradas para el Al Nassr FC vs Al Fateh FC: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

La Saudi Pro League se ha consolidado rápidamente como una de las competiciones más atractivas del fútbol mundial, atrayendo a superestrellas de talla global, un apoyo apasionado y experiencias electrizantes en cada jornada. Ahora que la temporada entra en una fase decisiva, el gigante de la capital Al-Nassr SC se prepara para recibir a Al Fateh SC en el icónico Al-Awwal Park de Riad.

Los partidos de Al-Nassr están entre las entradas más codiciadas del deporte en Oriente Medio. Desde que el club fichó al legendario goleador Cristiano Ronaldo junto a figuras internacionales de primer nivel como Joao Felix y Otavio, el ambiente en los estadios de Riad ha alcanzado cotas de auténtica euforia.

GOAL ha reunido todos los detalles esenciales del partido, el desglose del estadio y la estructura de precios. Sigue leyendo para descubrir las mejores opciones de entradas disponibles y haz clic para asegurar tu asiento ahora mismo antes de que se agoten.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Nassr FC vs Al Fateh FC de la Saudi Pro League?

El próximo duelo de la Saudi Pro League entre Al-Nassr SC y Al Fateh SC está programado para el sábado 15 de agosto de 2026, con comienzo a las 21:00 AST en Al-Awwal Park, en Riad.

1ª División - Jornada 1 15 ago 2026 - 14:00 Al-Awwal Park

¿Cómo comprar entradas para el Al Nassr FC vs Al Fateh FC de la Saudi Pro League?

Encontrar entradas primarias directamente a través de los portales oficiales de los clubes puede ser un verdadero reto en los partidos de alta demanda de la Saudi Pro League. Las asignaciones oficiales para los partidos de Al-Nassr como local se agotan habitualmente en cuestión de minutos desde su salida a la venta al público, impulsadas por la alta demanda de socios del club, abonados y peñas locales.

Para los aficionados que no puedan conseguir entradas en la venta general oficial, las plataformas verificadas de reventa representan la vía más fácil, segura y fiable para garantizar su acceso. Mercados online como Ticombo son la mejor opción, ya que permiten a los aficionados comparar en tiempo real la disponibilidad en directo entre varias categorías de asientos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr FC vs Al Fateh FC de la Saudi Pro League?

El precio de las entradas para los partidos de Al-Nassr SC como local varía en función de la ubicación del asiento, la cercanía al terreno de juego y de si se incluyen servicios de hospitality. El principal atractivo para los aficionados es que las localidades estándar del anillo superior arrancan en precios muy accesibles, lo que hace que ver fútbol de primer nivel en directo sea asequible tanto para familias como para aficionados neutrales.

Las entradas más baratas parten de unos 120 SAR para la Categoría 3 de asiento general detrás de las porterías. Las opciones intermedias en los laterales ofrecen ángulos de visión privilegiados a un precio moderado, mientras que los palcos premium de hospitality brindan una experiencia de lujo superior.

Categoría 3, grada alta, entrada general: de 120 SAR a 180 SAR

Categoría 2, grada baja detrás de la portería: de 200 SAR a 300 SAR

Categoría 1, grada baja lateral junto al campo: de 350 SAR a 600 SAR

Salón VIP premium y suites de hospitality: de 750 SAR a 1.800+ SAR

Los aficionados que miren el presupuesto encontrarán el mejor valor en los asientos de Categoría 3, donde podrán empaparse del vibrante ambiente de la afición local mientras disfrutan de una visión clara de todo el terreno de juego. Si prefieres estar lo más cerca posible de la acción y de las celebraciones goleadoras de las superestrellas, las entradas de Categoría 1 en la grada baja lateral son muy recomendables.

Al Nassr FC vs Al Fateh FC de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Nassr FC vs Al Fateh FC

Al Nassr FC vs Al Fateh FC: historial reciente de enfrentamientos directos

Todo lo que necesitas saber sobre Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, conocido oficialmente como King Saud University Stadium, es el moderno estadio de Al-Nassr SC. Construido originalmente en 2015 y renovado en profundidad para cumplir con los estándares de los estadios europeos modernos, el recinto ofrece un entorno de primer nivel diseñado específicamente para el fútbol.

A diferencia de los antiguos estadios ovalados de atletismo con pistas de correr alrededor del césped, Al-Awwal Park presenta un diseño compacto y exclusivamente futbolístico. Esto sitúa a los espectadores extraordinariamente cerca de la superficie de juego y crea una caldera acústica intensa cada vez que la afición local rompe a cantar.

Guía clave del estadio para los asistentes el día del partido:

Capacidad: recinto con 25.000 asientos que garantiza grandes vistas desde cualquier fila

Ubicación: situado dentro del campus de la King Saud University, en el oeste de Riad, Arabia Saudí

Instalaciones: modernas zonas de restauración, fan zones interactivas, tiendas oficiales de merchandising del club y lujosos salones privados de hospitality

Viaje y acceso: ubicado de forma conveniente cerca de las principales circunvalaciones de Riad, con acceso en taxi, servicios de transporte con conductor y estaciones cercanas del Metro de Riad con conexiones directas de lanzadera al estadio

Para garantizar una entrada fluida, se recomienda a los asistentes llegar al menos 90 minutos antes del comienzo. Las puertas se abren dos horas antes del inicio, lo que permite pasar los controles de seguridad con tiempo, comprar merchandising oficial y disfrutar de las actividades previas para los aficionados fuera de los tornos.







