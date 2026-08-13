¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
1ª División
team-logoAl Ittihad
King Abdullah Sports City
team-logoAl Nasr FC
Book Al Ittihad vs Al Nassr FC Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr FC: precios de la Saudi Pro League, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
1ª División
Al Ittihad
Al Nasr FC
C. Ronaldo

Al Ittihad se enfrenta al Al Nassr FC en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al Nassr recibe a Al Ittihad en Al-Awwal Park, en Riad, en uno de los partidos más destacados del calendario de la Saudi Pro League, que enfrenta a dos de los clubes más exitosos y repletos de estrellas del país. Al Nassr afronta la temporada como vigente campeón a las órdenes de Ange Postecoglou, con Cristiano Ronaldo todavía como referencia en ataque, mientras que Al Ittihad, el club más antiguo de Arabia Saudí, llega con el nuevo entrenador Jens Wissing con la intención de reconstruirse tras una campaña decepcionante.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para Al Ittihad vs Al Nassr, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 5
King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Ittihad vs Al Nassr, con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar online te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de depender de niveles oficiales de membresía de los clubes ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los propios canales de venta de Al Nassr, aunque para un partido de esta magnitud, entre dos de los clubes más laureados de la liga, las asignaciones oficiales suelen agotarse con muchísima rapidez una vez salen a la venta, normalmente una o dos semanas antes del inicio. Reservar con antelación a través del mercado secundario, como Ticombo, es muy recomendable para los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin entrada.

Dado el talento sobre el césped, incluido Ronaldo para los locales y Benzema para los visitantes, es probable que este partido sea una de las entradas más demandadas de la temporada, por lo que reservar pronto es la opción más segura.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo, en líneas generales, de las más asequibles del fútbol mundial, aunque los precios para un partido de este nivel probablemente se sitúen muy por encima de la media de la liga.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 y 90 SAR a través de los canales oficiales. Las categorías prémium y de asientos junto a la banda suelen oscilar entre 250 y 600 SAR, mientras que las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a sala y catering, pueden superar los 1.500 SAR.

En el mercado secundario, como Ticombo, las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen el mejor punto de acceso en relación calidad-precio para los aficionados que simplemente quieran estar dentro de Al-Awwal Park para ver frente a frente a dos de los clubes más grandes del fútbol saudí. Dado el rival visitante y el perfil de los jugadores implicados en ambos equipos, se espera que los precios suban rápidamente a medida que se acerque el partido, por lo que reservar pronto es la mejor manera de asegurarse el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Forma de Al Ittihad y Al Nassr FC

ITT

ITT - Formulario

ALI
W1-3
ALS
L3-2
ALQ
L1-5
MAL
D2-2
ALJ
W1-4
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
ALN

ALN - Formulario

ALQ
L3-1
ALS
W2-4
HIL
D1-1
GOS
L0-1
DHA
W4-1
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Al Ittihad vs Al Nassr FC: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al IttihadEmpateAl Nasr FC
2
0
3
1ª División
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
F
King Cup
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
F
1ª División
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
F
Supercopa
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
F
1ª División
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
F
6Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación de Al Ittihad y Al Nassr FC

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google