Cómo conseguir entradas para el Al Ittihad vs Al Kholood: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Al-Ittihad recibe a Al-Kholood en el estadio Alinma de Yeda en la jornada inaugural de la temporada 2026/27 de la Saudi Pro League, y es un partido que significa cosas muy distintas para cada club. Para Al-Ittihad, es el primer encuentro de un proyecto de reconstrucción: Sergio Conceicao se marchó de mutuo acuerdo tras acabar quinto y completar una temporada sin títulos, y el club ha apostado por el técnico alemán Jens Wissing, de 38 años, que llega con apenas siete meses de experiencia al frente de un primer equipo, pero con una auténtica carta de presentación, después de haber guiado recientemente a Gamba Osaka al título de la AFC Champions League Two, superando a Al-Nassr en el camino.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Ittihad vs Al Kholood de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 1 15 ago 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ittihad vs Al Kholood de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Kholood Club vs Al-Ittihad Club con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin tener que depender de los niveles oficiales de membresía del club ni esperar a que se abra la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad vs Al Kholood de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

La entrada estándar a través de los canales oficiales suele oscilar entre 50 SAR y 125 SAR.

Las categorías de asientos premium suelen oscilar entre 300 SAR y 700 SAR.

Las zonas VIP y Gold Lounges, con hospitality y catering incluidos, parten de unos 1.800 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos de apertura de temporada, los precios pueden subir a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto con Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Ittihad vs Al Kholood de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ittihad vs Al Kholood

Al Ittihad vs Al Kholood: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Al Ittihad vs Al Kholood



