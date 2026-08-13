Al Hilal recibe a Al Ahli en el Kingdom Arena de Riad en uno de los primeros grandes duelos de la temporada, un partido que a menudo se presenta como un Clásico entre dos de los clubes más exitosos y repletos de estrellas del fútbol saudí. Al Hilal llega al encuentro con la intención de resarcirse tras acabar subcampeón la pasada temporada, mientras que Al Ahli aterriza en Riad como vigente bicampeón de la AFC Champions League Elite bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Marino Pusic.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 3 1 sept 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de StubHub, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Hilal vs Al Ahli con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar online te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de depender de los niveles de membresía oficial del club ni esperar a que se abra una venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los propios canales de venta de Al Hilal, aunque en un partido entre dos de los clubes más grandes y con más apoyo de la liga, las asignaciones oficiales tienden a agotarse rápidamente una vez salen a la venta, normalmente una o dos semanas antes del saque inicial. Reservar con antelación a través del mercado secundario es muy recomendable para los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin él.

Dado el nivel que habrá sobre el césped, desde el ataque reconstruido de Al Hilal hasta la condición de vigente campeón continental de Al Ahli, este encuentro apunta a ser una de las entradas más solicitadas de las primeras semanas de la temporada, por lo que reservar pronto es la opción más segura.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo, en líneas generales, de las más asequibles del fútbol mundial, aunque los precios para un partido de esta magnitud probablemente estarán por encima de la media del campeonato.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de unos 50 SAR a 90 SAR a través de los canales oficiales. Las categorías prémium y de asientos junto a la línea de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR, mientras que las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR en partidos de alto perfil como este.

En el mercado secundario, como StubHub, las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen la mejor opción en relación calidad-precio para los aficionados que simplemente quieran estar dentro del Kingdom Arena para ver frente a frente a dos de los clubes más grandes del fútbol saudí. Dado el perfil de ambos equipos, se espera que los precios suban a medida que se acerque el partido, así que reservar pronto es la mejor manera de asegurarse el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Hilal y Al Ahli

Al Hilal vs Al Ahli: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación de Al Hilal y Al Ahli



