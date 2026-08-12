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1ª División
team-logoAl Fath
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium
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Book Al Fateh FC vs Al-Ettifaq Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Fath
Al Ittifaq

El Al Fateh FC se enfrenta al Al-Ettifaq en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Fateh recibe a Al-Ettifaq en el Maydan Tamweel Al Oula de Al-Ahsa, reeditando un enfrentamiento que dejó dos partidos de muchos goles y muy igualados cuando ambos equipos se midieron la temporada pasada. Al-Fateh terminó en una discreta novena posición con José Gomes en 2025/26, mientras que Al-Ettifaq firmó la mejor campaña de los dos, logrando la clasificación para la Liga de Campeones de Clubes del Golfo con el técnico saudí Saad Al-Shehri.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

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1ª División - Jornada 2
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asiento verificadas para el Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC, con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de tener una membresía oficial del club ni de esperar a que se abra un periodo de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales de cada club, aunque normalmente solo se ponen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial. Dado el carácter entretenido de los enfrentamientos recientes entre estos dos equipos y la creciente reputación de Al-Ettifaq tras la clasificación continental de la temporada pasada, reservar pronto a través de Ticombo es una forma sensata de evitar quedarte sin el asiento que prefieres.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • Las entradas de admisión general para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Forma del Al Fateh FC y del Al-Ettifaq

ALF

ALF - Formulario

NEO
D2-2
AHL
L3-1
ALR
L1-0
ANA
W2-0
ALK
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALI

ALI - Formulario

ALA
W1-3
ANA
D0-0
ALK
W0-5
ITT
L1-3
NEO
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al FathEmpateAl Ittifaq
3
0
2
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
4
Al Fath badge
Al Fath
ALF
3
F
1ª División
Al Fath badge
Al Fath
ALF
2
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
F
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Fath badge
Al Fath
ALF
2
F
1ª División
Al Fath badge
Al Fath
ALF
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
2
F
1ª División
Al Fath badge
Al Fath
ALF
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
F
9Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación del Al Fateh FC y del Al-Ettifaq

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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