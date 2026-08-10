La Saudi Pro League continúa con su espectacular crecimiento mientras el recién ascendido Diriyah Club se prepara para recibir al poderoso Al-Ahli Saudi FC en un apasionante partido de la máxima categoría. Respaldado por Diriyah Company y el Public Investment Fund, el ambicioso equipo local está deseando consolidar su estatus ante la élite, mientras que Al-Ahli, plagado de estrellas, cuenta con una enorme masa social en todo el Reino.

Si quieres vivir en directo este gran espectáculo en Riad, GOAL ha recopilado toda la información esencial sobre las entradas.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Diriyah vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 1 13 ago 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Diriyah vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

Conseguir entradas válidas para partidos destacados de la Saudi Pro League puede ser complicado, especialmente cuando gigantes consolidados como Al-Ahli visitan la capital.

La venta principal de entradas se gestiona a través de los portales oficiales de los clubes y de las plataformas de entradas de la Saudi Pro League. Sin embargo, las entradas de venta general estándar suelen agotarse rápidamente una vez salen al público.

Para los aficionados que se queden sin ellas en las primeras tandas, los mercados secundarios de entradas de confianza ofrecen una solución sencilla. Plataformas como Ticombo permiten a los aficionados comprar y vender entradas verificadas para el partido de forma segura. Ticombo ofrece precios transparentes y protección al comprador, lo que garantiza que tus entradas sean auténticas y se entreguen a tiempo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Diriyah vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

El precio de las entradas para los partidos de la Saudi Pro League depende de la ubicación del asiento, la visión del terreno de juego y la demanda general.

Resumen del desglose de precios en riales saudíes (SAR):

Categoría 3 / Fondo estándar: de 150 SAR a 250 SAR

Categoría 2 / Tribuna lateral alta: de 250 SAR a 450 SAR

Categoría 1 / Tribuna principal baja: de 450 SAR a 650 SAR

VIP / Paquetes hospitality: de 850 SAR a 1.500 SAR+

Comprar con antelación te garantiza hacerte con las entradas más baratas disponibles antes de que la alta demanda eleve los precios del mercado cuando se acerque el día del partido.

Al Diriyah vs Al Ahli, Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Diriyah y del Al Ahli

Al Diriyah vs Al Ahli: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Al Diriyah y del Al Ahli



