Croacia e Inglaterra se enfrentan dos veces en la UEFA Nations League 2026/27 como parte de un exigente calendario del Grupo A3 de la Liga A, que también incluye a España y Chequia. El primer duelo, en Rijeka el 3 de octubre, se disputará completamente a puerta cerrada, tras una sanción de la UEFA impuesta a Croacia después de los incidentes en la grada en el partido de cuartos de final de la temporada pasada contra Francia, por lo que no hay entradas disponibles para el público para ese encuentro.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para Croacia vs Inglaterra en el partido de Wembley, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial de Croacia vs Inglaterra en la UEFA Nations League A?

El Croacia vs Inglaterra comienza a las 18:00, hora local, del sábado 3 de octubre de 2026 en el Stadion Rujevica de Rijeka. La información oficial de retransmisión para este encuentro no está disponible actualmente.

UEFA Nations League A - Jornada 3 3 oct 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

¿Dónde comprar entradas para el Croacia vs Inglaterra?

No hay entradas a la venta para el público para el partido del 3 de octubre en Rijeka, ya que se jugará sin aficionados presentes como parte de la sanción de la UEFA a Croacia. Quienes esperen ver en acción a estos dos equipos en esta campaña deberían mirar en su lugar al encuentro del 12 de noviembre en el estadio de Wembley.

Las entradas para el partido en Wembley se ponen primero a disposición a través del portal oficial de venta de entradas de England Football, con prioridad normalmente para los miembros del England Supporters Travel Club y los abonados afiliados a la FA antes de que cualquier cupo restante salga a la venta general.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Partido del 3 de octubre (Rijeka) – se juega a puerta cerrada y no hay entradas públicas, ni oficiales ni de reventa

Venta general oficial (Wembley) – se abre una vez cierran los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca del día del partido

Transferencias garantizadas – cada compra en Ticombo procede de una variedad de vendedores verificados

Mercado secundario – Ticombo es la mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas

Dado el perfil de este encuentro, se recomienda reservar pronto para el partido de Wembley una vez se abra la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para Croacia vs Inglaterra?

No hay precios oficiales ni de reventa para el partido del 3 de octubre en Rijeka, ya que está totalmente cerrado al público.

Los precios oficiales para el partido de Wembley se fijan a través del portal de venta de entradas de England Football, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio oficial mientras haya cupo, y con precios oficiales para anteriores partidos de Inglaterra en la Nations League en Wembley a partir de unas £40.

Ticombo es la mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas, con precios en el mercado secundario para un partido de este perfil que normalmente arrancan en unas £45 a £60 para localidades en el anillo superior una vez haya anuncios disponibles.

Como ocurre con cualquier partido internacional de alta demanda, los precios pueden variar a medida que se acerca la fecha del encuentro, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Croacia vs Inglaterra en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Croacia vs Inglaterra

Croacia ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y nueve en contra durante esa racha. Su partido más reciente fue una derrota por 2-1 ante Portugal en los octavos de final del Mundial. Antes, en esa misma secuencia, venció a Ghana por 2-1 y a Panamá por 1-0, pero también sufrió una derrota por 4-2 ante Inglaterra en la fase de grupos.

Los últimos cinco partidos de Inglaterra se saldaron con cuatro victorias y una derrota, con 14 goles marcados y siete encajados. Su resultado más reciente fue un triunfo por 6-4 sobre Francia en los cuartos de final del Mundial. La única derrota en esa racha llegó contra Argentina, que eliminó a Inglaterra en semifinales. Inglaterra también venció a Noruega, México y la RD del Congo durante ese tramo.

Croacia vs Inglaterra: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en la fase de grupos del Mundial 2026, donde Inglaterra ganó 4-2. Antes de eso, Inglaterra venció a Croacia por 1-0 en la Eurocopa 2020. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Inglaterra presenta el mejor balance, con su única derrota en estos datos en la semifinal del Mundial 2018, cuando Croacia ganó 2-1. Esos cinco partidos también incluyen una victoria de Inglaterra por 2-1 y un empate 0-0, ambos en la UEFA Nations League 2018-19.