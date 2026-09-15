Croacia recibe a la vigente campeona del mundo, España, en el estadio Poljud de Split el martes 6 de octubre, como parte de una campaña del Grupo A3 de la Liga A que también incluye a Inglaterra y Chequia. Se trata del partido de vuelta de una doble cita que comenzó con España recibiendo a Croacia en Sevilla, un encuentro cuyas entradas se agotaron casi de inmediato tras el triunfo de España en el Mundial de 2026.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Croacia vs España, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Croacia vs España de la UEFA Nations League A?

El Croacia vs España comienza en el Stadion Poljud de Split, y por el momento no hay información oficial de retransmisión disponible para este encuentro.

UEFA Nations League A - Jornada 4 6 oct 2026 - 14:45 Stadion Poljud

¿Dónde comprar entradas para el Croacia vs España?

Las entradas para este encuentro se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Croata de Fútbol (HNS). La HNS suele abrir la venta para los partidos en casa alrededor de 20 días antes del encuentro, por lo que las entradas oficiales todavía no están a la venta al público general.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este encuentro:

Venta general oficial – se espera que se abra alrededor de 20 días antes del partido a través de los canales de la HNS

Demanda de la campeona del mundo – la victoria de España en el Mundial de 2026 ha generado un interés excepcional en todo este grupo, y la ida en Sevilla ya agotó sus entradas

Mercado secundario – Ticombo es la opción a seguir si las entradas en la web oficial están agotadas

Dada la rapidez con la que desaparecieron las entradas para el partido de Sevilla, también se recomienda reservar pronto para este encuentro.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Croacia vs España?

Los precios oficiales a través de la HNS aún no se han confirmado, ya que no se espera que la venta general se abra hasta más cerca del día del partido, normalmente alrededor de 20 días antes según el calendario habitual de la federación.

Ticombo es la opción a seguir si las entradas en la web oficial están agotadas o no disponibles, o mientras la venta oficial aún no se ha abierto. con anuncios actuales para este encuentro a partir de unos 199 €, reflejo de la fuerte demanda que ya está creciendo en torno a una selección española que juega como vigente campeona del mundo.

Como sucede con cualquier encuentro en el que participe la campeona del mundo, los precios pueden variar rápidamente a medida que se acerca el día del partido y se abre la venta oficial, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Croacia vs España en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Croacia y España

Croacia ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con seis goles a favor y siete en contra en esa racha. Su compromiso más reciente fue una derrota por 2-1 ante Portugal en los octavos de final del Mundial. Antes, en esa misma secuencia, ganó a Ghana por 2-1 y a Panamá por 1-0 a domicilio, pero también sufrió una derrota por 4-2 ante Inglaterra en la fase de grupos.

Los últimos cinco partidos de España se saldaron con cinco victorias en cinco encuentros, con nueve goles marcados y dos encajados. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial. Esa racha también incluyó triunfos ante Francia, Bélgica, Portugal y Austria, y España dejó su portería a cero en dos de esos cinco partidos.

Croacia vs España: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en la Eurocopa 2024, donde España ganó por 3-0. Antes de eso, ambas selecciones empataron 0-0 en un partido de la Nations League en junio de 2023 en Croacia. En los últimos cinco enfrentamientos directos, España presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una de Croacia y un empate. El triunfo de España por 6-0 en septiembre de 2018 figura como el resultado más contundente del conjunto de datos.



