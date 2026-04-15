El Chelsea recibe al Leeds United en Wembley el domingo 26 deabril, en una histórica semifinal de la FA Cup.

El Chelsea es sexto en la Premier League y el Leeds United decimoquinto; los blancos buscan coronar su gran campaña copera.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido de la FA Cup entre el Chelsea y el Leeds?

¿Cómo comprar entradas para el partido de la FA Cup entre el Chelsea y el Leeds?

Para la semifinal en Wembley, cada club fijó sus propios criterios de venta. Las entradas se venden solo a través de las webs oficiales de ambos equipos.

Se han asignado 33 350 entradas a cada club.

Los abonados de Leeds United de la temporada 2025/26 y los socios VIP ya pueden solicitar su localidad en el West End desde el 15 de abril.

Los aficionados del Chelsea están en la fase de reserva prioritaria. Las entradas se venden según los puntos de fidelidad a través del portal del Chelsea FC.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea vs Leeds de la FA Cup?

Las entradas para la semifinal en Wembley oscilan entre 30 £ para las localidades de adulto más baratas y 150 £ para las plazas premium.

Otros detalles sobre los precios incluyen:

Gastos de gestión: se aplica una pequeña tasa administrativa por entrada (Leeds United cobra 3,00 £; las tasas del Chelsea varían según el método de entrega).

se aplica una pequeña tasa administrativa por entrada (Leeds United cobra 3,00 £; las tasas del Chelsea varían según el método de entrega). Descuentos : suelen aplicarse a mayores de 65 años, jóvenes de 19 a 22 años y menores de 18 años.

: suelen aplicarse a mayores de 65 años, jóvenes de 19 a 22 años y menores de 18 años. Hospitalidad : los paquetes VIP (con cena y asientos en el nivel 2) arrancan en unas 250-300 £ y pueden llegar a 650 £ + IVA para suites con servicio completo.

: los paquetes VIP (con cena y asientos en el nivel 2) arrancan en unas 250-300 £ y pueden llegar a 650 £ + IVA para suites con servicio completo. Gradas de pie(licencia): disponibles en las categorías 2, 3 y 4. Los aficionados deben tener al menos 12 años y los menores de 14 deben ir acompañados de un adulto.

¿Qué se puede esperar del Chelsea-Leeds?

El Chelsea llega con la necesidad de ganar para salvar su temporada.

A pesar de estar entre los seis primeros, las recientes goleadas en contra, como la del 3-0 frente al Manchester City el 12 de abril, los obligan a buscar un resultado positivo.

El Leeds ha sufrido en la liga, pero brilla en la copa. Ya venció 3-1 al Chelsea en Elland Road el 3 de diciembre.

Su solidez se confirmó en la liga con un 0-0 ante el Brentford el 22 de marzo, neutralizando un ataque de alto nivel.

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