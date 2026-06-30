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Cómo conseguir entradas para Canadá vs. Marruecos: precios de la Copa del Mundo, información del partido de octavos de final, ofertas de última hora y más

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Canadá se enfrentará a Marruecos en su próximo partido de octavos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Canadá, coanfitrión del Mundial 2026, avanzó a octavos tras vencer 1-0 a Sudáfrica gracias a un gol de Stephen Eustáquio en el 92’.

El equipo de Jesse Marsch se medirá a Marruecos, semifinalista en 2022, que superó a Países Bajos en una angustiosa tanda de penaltis.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el Canadá-Marruecos y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido entre Canadá y Marruecos?

El encuentro se jugará en el NRG Stadium de Houston, Texas.

¿Cómo comprar entradas para Canadá vs. Marruecos?

Los sorteos oficiales de la FIFA (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Canadá y Marruecos?

La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Canadá vs. Marruecos: todo lo que necesitas saber

Canadá vs. Marruecos

CAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

MAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Canadá vs. Marruecos: historial reciente

CAN

Últimos partidos

MAR

0

Victorias

0

Empates

2

Victorias

1

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
2/2
Ambos equipos anotaron
1/2

Canadá contra Marruecos: Noticias de los equipos

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