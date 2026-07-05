East Rutherford acoge a la cinco veces campeona Brasil, que se prepara para enfrentarse a Noruega en un esperado duelo de octavos de final del Mundial 2026.

Tras superar con éxito su exigente obstáculo de dieciseisavos de final ante Japón, la Seleção llega a los octavos con mucho impulso, pero siendo plenamente consciente de la amenaza generacional que le espera.

Noruega se ganó su plaza de forma espectacular, apoyándose en la letal definición de su talismán Erling Haaland y en la chispa creativa de Martin Ødegaard para deshacerse de Costa de Marfil.

Los cruces de eliminatorias que enfrentan el talento sudamericano con la disciplinada organización europea siempre ofrecen apasionantes batallas tácticas. Para asegurarte de que tu configuración digital de juegos deportivos esté cargada con fondos extra para apostar antes del saque inicial, es clave utilizar un bono de registro. Lee nuestra guía rápida para activar tus recompensas a través de nuestro código promocional de Megapari.

¿Cuándo es el saque inicial del Brasil vs. Noruega del Mundial?

Este enorme partido eliminatorio de octavos de final se disputará en el emblemático New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), en East Rutherford, Nueva Jersey.

World Cup - 1/8 5 jul 2026 - 16:00 MetLife Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Brasil vs. Noruega del Mundial?

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa Visa, el sorteo anticipado de entradas y el sorteo aleatorio posterior al cuadro, han concluido oficialmente.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria se encuentra ahora en un mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora se lanzó el 1 de abril. No se trata de un sorteo: las entradas se venden estrictamente por orden de llegada, con confirmación inmediata. Esto representa la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a través de la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

Como alternativa, los aficionados pueden acudir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que estés comprando.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brasil vs. Noruega del Mundial?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026.

Las entradas para la fase de grupos partieron desde los 60 $ (para categorías específicas de aficionados), mientras que los precios para la final han llegado hasta los 6.730 $, por no hablar de que los mercados secundarios y la reventa se disparan incluso por encima de esa cifra.

Precios de las entradas del Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / categoría Rango oficial de precios Rango estimado del mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Dieciseisavos de final (sedes de alta demanda) 225 $ - 540 $ 550 $ - 3.200 $ (1.250 $) 28 de junio - 3 de julio Dieciseisavos de final (sedes estándar) 225 $ - 540 $ 400 $ - 2.800 $ (1.134 $) 4 de julio - 7 de julio Octavos de final 240 $ - 640 $ 650 $ - 4.200 $ (1.518 $) 9 de julio - 11 de julio Cuartos de final 450 $ - 1.775 $ 850 $ - 5.500 $ (2.348 $) 14 de julio - 15 de julio Semifinales 930 $ - 3.295 $ 1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ - 800 $ 500 $ - 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final del Mundial de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ - 7.875 $ 5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)

Brasil vs. Noruega en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Brasil vs. Noruega

Brasil vs. Noruega: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Noruega NOR 1 Brazil BRA 1 F 1 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

Clasificación de Brasil vs. Noruega

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