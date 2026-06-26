En los octavos de final del Mundial 2026, la pentacampeona Brasil se enfrentará a una sólida Japón.

La Seleção superó con confianza el Grupo C, liderada por un brillante Vinícius Júnior.

Ahora se medirá a los disciplinados Samurai Blue de Hajime Moriyasu, que avanzaron tras superar un Grupo F muy reñido.

¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Japón?

El encuentro se disputará el lunes 29 de junio a las12:00 h (hora local) en el Houston Stadium de Estados Unidos.

¿Cómo comprar entradas para Brasil vs. Japón?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas.

Lo esencial:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Brasil-Japón del Mundial?

La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Etapa / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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